Après les vélos, ce constructeur promet des motos électriques puissantes pas chères

Après deux décennies sur le marché du vélo, le constructeur chinois Bafang vise désormais le segment des motos électriques. Il a maintenant lancé une nouvelle marque connue sous le nom de T&D pour étendre son influence dans cette industrie. Bafang semble prendre des mesures pour diversifier son offre de produits.

Avec sa toute nouvelle filiale, baptisée T&D, le constructeur chinois spécialiste de l’e-bike se diversifie dans le monde des motos électriques. Il semble que T&D adoptera une approche similaire à celle de sa société mère. En effet, elle ne fabriquera pas de motos dans leur ensemble. Elle fournira également des groupes motopropulseurs électriques et des contrôleurs, tout comme Bafang le fait dans le domaine des vélos électriques.

Le constructeur chinois d’e-Bike se lance dans la moto électrique

Jusqu’à présent, Bafang a concentré son expérience et ses ressources sur le développement, la fabrication et la commercialisation d’équipements de propulsion pour le secteur des vélos électriques. À cette fin, elle dispose d’une très large gamme de moteurs, de batteries et d’autres systèmes permettant d’équiper la plupart des modèles présents sur le marché. Aujourd’hui, il semble que les dirigeants de l’entreprise aient eu un déclic. Ils aient pensé à diversifier leurs efforts dans d’autres segments en croissance.

Le constructeur chinois basé à Suzhou a annoncé récemment la création de T&D dans le but d’exploiter sa technologie de groupe motopropulseur de motos électriques. Cette dénomination tire son origine des caractères chinois « Tian & Di« . Ces deux mots signifient ciel et terre, suivant les préceptes utilisés jusqu’à présent en matière de systèmes de R&D.

Comme l’explique l’entreprise, T&D est une évolution de l’offre de systèmes d’entraînement électrique de Bafang, axée sur la sphère des motos électriques.

Des nouveaux moteurs puissants

Parallèlement à l’annonce de cette nouvelle société, Bafang a également donné des détails sur les premiers groupes motopropulseurs de la société T&D. Au total, ce constructeur chinois a annoncé jusqu’à quatre moteurs électriques et packs de batteries pour les motos.

La première, baptisée LI01 a été conçue spécifiquement pour les véhicules urbains légers. En fait, elle ne pèse que 11 kg. Une batterie lithium-ion importée de 72 V, 50 Ah à longue durée de vie alimente ce moteur. Il offre une accélération rapide, un couple de 20 Nm et une puissance maximale de 5 kW, parfaite pour les trajets stop-and-go. Par ailleurs, il atteint la vitesse de 50 km/h en seulement 4,2 s. Tandis que des angles de montée allant jusqu’à 15 % peuvent être franchis sans effort.

Ensuite, la FE01. Compacte et légère, elle pèse 21,66 kg. L’ensemble du système est géré par une architecture logicielle au niveau du véhicule qui adopte les protocoles de communication CAN. En outre, sa puissance maximale s’élève à 6 kW et le couple dépasse 125 Nm, ce qui permet de franchir sans effort des pentes raides allant jusqu’à 60 %. Il atteint 50 km/h en seulement 2,8 s avec une efficacité du système de 90 %.

La troisième nommée U01 produit une puissance nominale maximale de 30 kW à 15 000 tr/min. Elle peut propulser jusqu’à 150 kg de poids sur des pentes de 30 % et à une vitesse de 125 km/h. Une conception à engrenage unique et un couple de pointe de 690 Nm à la roue permettent une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 s et une durée de vitesse efficace.

Et enfin la LE01. Il a une puissance de 70 kW à 12 000 tr/min. Pesant jusqu’à 220 kilos, il peut franchir des pentes de 30 %. En outre, il dispose d’une autonomie de 300 km. Et ce grâce à une batterie développée avec un protocole de communication CAN. Mais aussi d’un couple de 1 125 Nm à la roue arrière. Partant de zéro, ce système de propulsion peut atteindre 100 km/h en 3 secondes.