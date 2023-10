Compte Microsoft piraté : Les étapes cruciales pour le récupérer !

Un compte Microsoft contient des données privées et sensibles. Si vous pensez qu’il a été piraté, vous devez agir sans plus attendre. Voici des techniques permettant de sécuriser votre compte Microsoft s’il a été piraté et les manières de prévenir les futures intrusions.

La digitalisation est un grand atout pour nos quotidiens. Toutefois, elle nous expose également à de nombreux risques, dont le piratage. Comme tout autre service numérique, un compte Microsoft n’est pas exclu. Un compte Microsoft piraté peut causer des dégâts comme l’accès à vos emails, fichiers, ou autres. En cas de piratage, il est important de savoir la démarche à suivre.

Pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour renforcer votre compte Microsoft, il faut d’abord confirmer qu’il a été bien piraté. Voici les signes qui devraient vous alerter :

Activité suspecte dans l’historique de connexion : Des connexions depuis des lieux ou à des heures inhabituelles sur votre compte peuvent être un signe d’activité malveillante.

Messages envoyés à votre insu : Si remarquez dans le dossier envoyé des messages que vous n'avez pas écrits, c'est un signal d'alarme.

Changements de paramètres non autorisés : Tout changement de paramètres de sécurité ou des données de votre compte sans votre consentement indiquent probablement que votre compte Microsoft a été piraté.

Achats non autorisés : Si vous remarquez des opérations inexpliquées sur les services associés à votre compte (Xbox Live ou Microsoft Store), cela indique un accès non autorisé.

Notifications de tentatives de connexion échouées : Une notification alertant sur des tentatives de connexion échouées ou des modifications de mot de passe que vous n'avez pas effectuées signifie que quelqu'un a tenté d'accéder à votre compte.

Dossiers et fichiers manipulés : La suppression, l'ajout et la modification de vos fichiers sur votre OneDrive sans votre consentement sont également un indice à ne pas négliger.

Performances inhabituelles : La lenteur de vos appareils, l'installation de programmes ou d'applications sans votre autorisation peut signifier que votre compte est compromis et que des pirates l'utilisent peut-être pour des activités malveillantes.

Compte Microsoft piraté : Que faire ?

Lorsque vous découvrez que votre compte Microsoft a été piraté, vous devez agir vite pour réduire les dégâts et sécuriser vos données. Suivez ces étapes pour rétablir la sécurité de votre compte.

Sécurité de votre ordinateur : La première chose à faire est de vérifier que votre appareil n’a pas été infecté. Pour ce faire, vous devez l’analyser avec un antivirus qui permet de détecter et supprimer les logiciels malveillants. Vous devez aussi mettre à jour votre système d’exploitation ainsi que vos logiciels.

Blocage de l'accès non autorisé : Afin d'empêcher l'accès non autorisé à votre compte, il est conseillé de changer votre mot de passe. Utilisez un autre appareil que celui que vous soupçonnez d'être compromis pour le réaliser. Vous devez aussi activer l'authentification à deux facteurs pour renforcer votre compte lors des connexions.

Prévention de la reprise d'accès : Pour éviter que le pirate essaie de réinitialiser votre mot de passe, vous devez mettre à jour vos informations de récupération.

Prendre des mesures préventives : Pour une sécurité optimale de votre compte, vous devez vérifier régulièrement l'activité de connexion. Cela vous permettra de repérer d'éventuelles irrégularités. Par ailleurs, ne jamais cliquer sur des liens incertains ou ouvrir des pièces jointes suspectes dans vos e-mails.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser votre compte Microsoft

Une des meilleures manières de se prémunir contre le piratage est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe robuste comme NordPass. Il s’agit d’un outil robuste qui a pour rôle de générer des mots de passe forts.

Le fait d’installer cette application sur votre machine le rend ainsi plus difficile à pirater. Il dispose d’un système de stockage de mots de passe exceptionnel. Ainsi, vous n’avez plus besoin de vous souvenir de plusieurs mots de passe, mais uniquement le mot de passe principal.

C’est une manière de renforcer la sécurité de vos comptes et de faciliter par la même occasion votre gestion quotidienne des mots de passe.