Comment choisir la puissance d’aspiration idéale pour un aspirateur robot?

Avec l'évolution de la technologie, il devient de plus en plus facile de maintenir la propreté de notre maison. Parmi les innovations les plus populaires de ces dernières années, on retrouve les aspirateurs robots. Ils sont capables de nettoyer automatiquement et sans intervention humaine les différentes surfaces de notre habitation. Mais comment savoir quelle est la meilleure puissance d'aspiration pour un aspirateur robot ?

La surface à nettoyer

L'un des premiers éléments à évaluer lors de la sélection d'un aspirateur robot concerne la surface de la zone que vous souhaitez nettoyer. Il est essentiel de considérer cette information car la puissance d'aspiration nécessaire varie selon la taille et la configuration de votre logement.

Petite surface

Pour les petites surfaces, comme les appartements ou les studios, une puissance d'aspiration modérée sera généralement suffisante. Les aspirateurs robots ayant une puissance située entre 500 et 1000 Pa (pascals) sont souvent adéquats pour ce type de logement.

Moyenne et grande surfaces

Si vous vivez dans une maison avec plusieurs étages ou si vous avez des pièces particulièrement vastes, il faudra alors opter pour un robot doté d'une puissance d'aspiration supérieure, généralement comprise entre 1000 et 2000 Pa. Cela permettra d'assurer un nettoyage efficace de l'ensemble de votre espace de vie.

Le type de sol

Un autre facteur crucial à prendre en compte lors du choix de la puissance d'aspiration adaptée est le type de sol présent dans votre intérieur. En effet, certains matériaux nécessitent une aspiration plus puissante que d'autres pour obtenir des résultats optimaux.

Sols durs

Pour les sols durs tels que le parquet, le carrelage ou le linoléum, une puissance d'aspiration modérée (entre 500 et 1500 Pa) devrait suffire à éliminer la majorité des saletés, poussières et débris présents sur la surface.

Moquette et tapis

En revanche, si vous avez de la moquette ou des tapis chez vous, il est recommandé de choisir un robot aspirateur avec une puissance d'aspiration plus importante, idéalement entre 1500 et 2000 Pa. Les fibres des moquettes retiennent en effet davantage les saletés et allergènes, ce qui nécessite plus de puissance pour les extraire. De plus, certains modèles d'aspirateurs robots sont spécialement conçus pour ce type de surface grâce à des brosses rotatives qui facilitent le ramassage des poussières et des poils d'animaux.

Les performances de filtration

Outre la puissance d'aspiration, les performances de filtration des aspirateurs robots peuvent également avoir un impact significatif sur la qualité du nettoyage. Un système de filtration efficace permet de retenir et éliminer une plus grande quantité de particules fines telles que les allergènes (acariens, pollen…). Cela va améliorer la qualité de l'air intérieur de votre logement.

Filtration standard

Les robots équipés d'une filtration standard sont généralement suffisants pour la plupart des ménages. Ils offrent un niveau de purification de l'air satisfaisant. Toutefois, si vous ou un membre de votre famille souffrez d'allergies, il est recommandé d'opter pour un modèle doté d'une filtration plus performante.

Filtration HEPA

Lorsqu'il s'agit de systèmes de filtration avancés, la technologie HEPA (High Efficiency Particulate Air) est l'une des plus réputées. Les filtres HEPA permettent d'éliminer jusqu'à 99,97 % des particules présentent dans l'air, y compris celles mesurant moins de 0,3 microns. Cela rend ces robots aspirateurs particulièrement adaptés aux personnes souffrant d'allergies ou d'asthme.

L'autonomie de l'appareil

L'autonomie de l'aspirateur robot peut également impacter le choix de la puissance d'aspiration adéquate. En effet, un appareil ayant une forte puissance d'aspiration aura tendance à consommer davantage d'énergie, ce qui diminue son autonomie de fonctionnement.

Appareils à faible autonomie

Si vous souhaitez un robot capable de nettoyer votre intérieur en une seule charge, il peut être préférable d'opter pour un modèle offrant un bon équilibre entre puissance et autonomie. Les aspirateurs robots ayant une autonomie d'environ 60 à 90 minutes sont couramment disponibles sur le marché et conviennent à la plupart des besoins.

Appareils à forte autonomie

Pour les personnes qui ont besoin de séances de nettoyage plus longues ou souhaitent minimiser le nombre de charges, il existe des aspirateurs robots dotés d'une autonomie allant jusqu'à 120 minutes. Cependant, avant de choisir cette option, il est essentiel de garder à l'esprit que l'autonomie maximale annoncée par les fabricants peut varier en fonction du niveau de puissance d'aspiration utilisé pendant le nettoyage.