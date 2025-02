Classified révolutionne les transmissions électroniques : adieu les batteries !

Classified a dévoilé une série de brevets révolutionnaires visant à redéfinir les systèmes de transmissions électroniques. En abandonnant les batteries traditionnelles des vélos, la société belge explore des alternatives fascinantes, dont la recharge magnétique et solaire. Cette avancée promet de simplifier et d’optimiser l’expérience cycliste.

Classified se passe des batteries pour les transmissions électroniques

Les vélos haut de gamme intègrent de plus en plus de composants électroniques. Je parle notamment des dérailleurs sans fil alimentés par des batteries. Bien entendu, ces systèmes offrent des avantages considérables. Je citerais particulièrement des changements de vitesses plus rapides ainsi qu’un entretien simplifié. Malgré ces atouts indéniables, la gestion des batteries reste un défi.

C’est là que Classified entre en scène, avec une solution innovante pour les transmissions électroniques. Elle consiste à remplacer les batteries traditionnelles par des systèmes de recharge alternatifs. La recharge magnétique, qui génère de l’énergie par la rotation des roues, pourrait rendre obsolètes les batteries dans les dérailleurs électroniques. Ce système utilise un faible courant pour alimenter le mécanisme de changement de vitesses. Il offre alors une alternative durable et sans contrainte de recharge régulière.

L’énergie solaire et magnétique, la prochaine génération de vélos

Au cours de sa quête pour révolutionner les transmissions électroniques, Classified ne s’arrête pas à la recharge magnétique. Le fabricant a également exploré l’utilisation de panneaux solaires pour alimenter ses systèmes électroniques. On pourrait intégrer ces panneaux dans diverses parties du vélo, comme le cadre, les garde-boues, voire les manettes de dérailleur.

Classified exploite en outre la faible consommation des transmissions électroniques pour les rendre autonomes. Pour cela, il va donc se servir de petits panneaux solaires. Cette innovation supprime les contraintes des batteries et améliore le confort des cyclistes. En rendant les systèmes plus pratiques et écologiques, Classified franchit une étape clé vers un avenir sans fil et durable. Une autre société a, par ailleurs, songé à l’usage de panneaux solaires, mais d’une autre façon. Découvrez la station solaire de Beambike.

