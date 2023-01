Cette incroyable moto électrique se transforme en moto volante !

La Lazareth LMV 496 est la moto électrique volante développée par l’ingénieur français Ludovic Lazareth. Connu pour ses véhicules futuristes, cet inventeur a fondé sa société éponyme pour donner vie à son imagination.

C’est au tour de Ludovic Lazareth maintenant de nous présenter son engin volant. Ce constructeur français est le tout premier à se lancer dans la fabrication d’une moto volante en proposant le Lazareth LMV 496. Il s’agit en fait d’un projet ayant mûri pendant de nombreuses années. Il a été élaboré en 2016, pour être ensuite dévoilé en 2019….. Après des années de travail, la première moto électrique volante va fendre le ciel.

La moto électrique du futur

En décembre 2022, Lazareth a accueilli quelques médias français dans son atelier pour dévoiler son tout nouveau jouet : la LMV 496. Il s’agit d’une moto électrique volante qui sort tout droit des films de science-fiction. Son inventeur le décrit comme étant « le futur de la mobilité électrique ». En effet, celle-ci permettrait de circuler sur les routes lorsque le trafic est fluide et de voler pour éviter les bouchons Tirée de la LM 847.

Cette moto volante est équipée de 4 roues pivotantes de 4691 CC ainsi que d’un moteur Maserati V8. Appuyez sur un bouton et regardez les roues passer dynamiquement de la position verticale à la position horizontale. La nouvelle forme de la moto volante prend forme en soixante secondes alors que le son de quatre moteurs à réaction retentit sur les quatre roues.

Pour permettre à cette moto électrique de voler dans les airs, elle devait être aussi légère que possible. Il a fallu également inventer un mécanisme permettant de plier les roues et de les déplier. En ce qui concerne le poids, cet engin volant pèse seulement 140 kg, mais peut supporter une charge d’une tonne. Lazareth a misé sur un modèle hybride pour réduire le poids de la moto. Ainsi, le moteur de la marque Maserati a été remplacé par un moteur électrique agréé pour une utilisation sur route.

Néanmoins, un moteur électrique ne suffit pas pour voler. Par conséquent, l’inventeur français a doté de turbines JetCat le centre des roues. Ces turbines tournent à 96 000 tr/min. Il en résulte une propulsion de 240 kg, ce qui lui confère une capacité équivalente à 1300 chevaux. La moto LMV 496 de Lazareth peut couvrir une distance de 100 km sur route.

Une moto électrique volante ne nécessitant pas de pilote

En plus de sa motorisation hybride, le LMV 496 peut être piloté physiquement via son guidon ou à distance via un drone. Le premier essai a été concluant selon l’inventeur et un autre test va être mené pendant le Gitex de Dubaï en octobre 2023. La commercialisation de la LMV 496 coûterait à peu près 500 000 €.

Pour finir, la LMV 496 est la moto volante la plus incroyable jamais vue. On la croirait sortie d’un film de science-fiction. Les propriétaires peuvent aussi bien rouler que voler ou planer selon leurs préférences.