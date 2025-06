Ce petit moteur de vélo électrique tient dans la paume de votre main !

Le moteur TQ HPR40 est peut-être petit, mais il annonce de grands changements dans le domaine du vélo électrique.

Ce petit moteur constitue une véritable révolution dans le monde du vélo électrique. Le TQ HPR40 se fait discret, mais il pourrait changer la donne pour les amateurs de deux-roues compacts. Puissance et poids plume, telle est la promesse de ce nouveau moteur qui intrigue tout le secteur.

TQ HPR40, mini gabarit mais max d’efficacité

À première vue, le TQ HPR40 ne paie pas de mine. Et pourtant, ce petit moteur pour vélo électrique embarque une technologie de pointe pour fournir une assistance efficace. Ceci, sans dénaturer l’aspect et le ressenti d’un vrai vélo.

Parmi ses points forts, comptez son poids ultra-léger d’à peine 1,17 kg. Ceci en fait l’un des moteurs pédalier les plus légers du marché. Malgré sa taille compacte, le TQ HPR40 développe jusqu’à 200 W de puissance nominale avec un couple de 40 Nm.

Un autre avantage de ce petit moteur de vélo électrique est son intégration poussée. Il est si compact qu’il reste quasiment invisible une fois sur le cadre. TQ a travaillé pour rendre la transition entre assistance et pédalage naturel imperceptible. Cela séduit particulièrement les cyclistes sur le segment gravel ou route qui veulent garder une sensation « musculaire ».

Quels sont les autres atouts du petit moteur de vélo électrique ?

Le TQ HPR40 n’impose pas une seule vision du vélo électrique, bien au contraire. Grâce à sa compacité, les fabricants peuvent concevoir des cadres plus fins, plus réactifs. On a également plus de place pour la batterie. Cette dernière affiche d’ailleurs une capacité de 290 Wh, de quoi envisager entre 75 et 100 km d’autonomie. Tout dépend de l’usage et du niveau d’assistance.

Côté expérience utilisateur, ce petit moteur pour vélo électrique se veut silencieux et peu énergivore. Cet aspect limite alors la maintenance tout en maximisant le plaisir de rouler. Le TQ HPR40 s’adresse ainsi à tous ceux qui souhaitent un véhicule performant mais discret. Il est parfait pour la ville, le gravel ou la randonnée sportive.

