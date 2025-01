BON PLAN : le VTC ROADSTER+ JAUNE NAKAMURA voit son prix chuter en soldes !

Les soldes d’hiver continuent jusqu’en début février 2025. Et si vous êtes à la recherche de bonnes affaires, je vous encourage à acquérir le VTC électrique ROADSTER+ JAUNE de NAKAMURA dès maintenant, car il est victime d’un superbe bon plan !

C’est le vtc électrique urbain par excellence. Il allie parfaitement sportivité et praticité. Avec son design intemporel, ce modèle réinvente les codes de la mobilité moderne. Voici ce qu’il en est.

Une offre à ne pas laisser passer même si c’est l’hiver

Actuellement, le ROADSTER+ est victime des soldes d’hiver chez Intersport, ce qui en fait une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de cyclisme. Mais si son prix actuel ne suffit pas à vous convaincre de l’acheter, voici ce que nous pouvons en dire.

Il s’agit d’un vtc électrique conçu pour un usage au quotidien. Si à présent, les températures et la météo d’hiver ne sont pas au beau fixe pour vous permettre d’enfourcher cette bécane maintenant. Sachez qu’au printemps et en été, c’est un vrai plaisir d’aller en vélo.

Et justement, le ROADSTER+ s’adresse à ceux qui recherchent un vélo de loisir adapté à la ville et à la campagne lors des beaux jours. C’est pourquoi, il est plutôt malin de l’acheter maintenant. Que ce soit pour se rendre au travail, faire des courses ou simplement profiter d’une balade, ce vélo est idéal pour une utilisation régulière.

Les caractéristiques techniques du vtc électrique ROADSTER+ JAUNE NAKAMURA

Son cadre en aluminium léger et robuste assure une maniabilité optimale. Puis, ses roues de 27,5 pouces garantissent une conduite fluide sur différents types de terrains.

L’un des atouts majeurs du vtc électrique ROADSTER+ JAUNE NAKAMURA faisant l’objet de ce bon plan est son assistance électrique. Équipé d’un moteur central NAKA E-POWER MID, il offre un couple de 80 Nm.

Cela permet de gravir des côtes sans effort. La batterie intégrée de 460 Wh assure une autonomie allant jusqu’à 100 km. Mais tout dépend des conditions d’utilisation que vous rencontrerez. Vous pouvez parcourir des distances plus ou moins longues, votre vtc électrique tiendra la route.

Sinon, il peut être mis sur mode NAKA SMART. Cela ajuste automatiquement le niveau d’assistance en fonction de votre pédalage, rendant chaque sortie plus agréable.

Un vtc électrique offrant une expérience de conduite à la fois rapide et confortable

Ensuite, le bon plan concernant le vtc électrique ROADSTER+ JAUNE NAKAMURA vous permet d’acquérir un véhicule stable, conforta et stylé. Sa selle et ses poignées BROOKS ajoutent une touche classique et sportive.

Tandis que les pneus semi-slicks WTB offrent un rendement permettant de pédaler rapidement même sans assistance. Que vous soyez en pleine ville ou sur des routes plus tranquilles, ce vélo vous transporte avec aisance.

En termes de sécurité, le ROADSTER+ est équipé de freins à disque hydrauliques. Ils garantissent un freinage efficace et réactif dans toutes les conditions. L’éclairage amovible permet de rouler en toute sécurité, même quand la luminosité de votre environnement est faible. De plus, le vélo est doté d’une béquille et de garde-boue, ajoutant à sa praticité pour un usage quotidien.

