Bon plan : Optimisez vos trajets avec le Vélo Urbain BirdBike A Frame 28’’

Les soldes d’hiver continuent en ce moment et je dois dire que je vous conseille de shopper le vélo électrique urbain BirdBike A Frame 28 », car il est victime d’un superbe bon plan chez Décathlon et c’est une offre Web exclusive !

Pourquoi se préoccuper d’avoir un vélo alors qu’il fait froid ? C’est simple, à cause de son prix actuel et du fait que le froid ne durera pas. Vous pourrez alors l’utiliser l’été, ce qui rend cet achat super fun !

Le vélo urbain BirdBike A Frame 28 », L’allié idéal pour vos déplacements quotidiens

Avec son design sportif et épuré, ce modèle allie esthétique, performance et maniabilité. C’est vrai qu’à première vue il s’agit d’un ebike normal. Mais, selon les personnes qui l’ont déjà testé, il répond très bien aux besoins des citadins en quête de praticité et de confort.

Le vélo urbain BirdBike A Frame 28″ faisant l’objet d’un bon plan est conçu pour offrir une expérience de conduite agréable en milieu urbain selon son constructeur. Et pour cela, son cadre en aluminium A6061 est léger et robuste. Il pèse moins de 23 kg. Ce qui fait qu’on peut facilement le manœuvrer.

Les roues de 28 » en aluminium double paroi, équipées de pneus renforcés contre la crevaison, garantissent une excellente adhérence et une sécurité accrue sur les routes en ville. De ce fait, que vous soyez en route pour le travail, pour faire des courses ou simplement pour vous promener, ce vélo vous assure une maniabilité optimale.

Un vélo électrique doté d’un porte-bagages avant !

Ensuite, pour les amateurs de praticité, le vélo urbain BirdBike A Frame 28″ est également doté d’un porte-bagages avant. Il est capable de supporter jusqu’à 10 kg. Que ce soit pour transporter vos courses ou vos affaires de travail, ce vélo s’adapte à vos besoins quotidiens.

Puis, l’écran intégré au guidon vous permet de suivre votre vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie. Et si vous voulez rouler à votre rythme, il offre 5 modes d’assistance pour personnaliser votre expérience de conduite.

Un ebike doté d’un puissant moteur

Pour suivre, au cœur de ce vélo se trouve un moteur Bafang puissant de 250W. Il offre un couple de 45Nm. Et associé à une batterie amovible de 12.8Ah 36V, ce moteur vous permet de parcourir jusqu’à 80 km sans effort.

Que vous soyez en montée ou sur un terrain plat, l’assistance jusqu’à 25 km/h vous permettra de vous déplacer rapidement tout en préservant votre énergie. La transmission mono-vitesse par courroie Gates Carbon assure une fluidité de pédalage sans les tracas d’un dérailleur traditionnel.

Un véhicule sécuritaire

Enfin, la sécurité n’est pas en reste avec le vélo Urbain BirdBike A Frame 28 »Frame victime de ce bon plan chez Decathlon. Équipé de freins à disques avant et arrière de 160 mm, ce vélo garantit un freinage efficace.

Même dans des conditions humides, les freins ne lâchent pas. De plus, son étanchéité IP65 et ses éclairages intégrés au cadre avant et arrière vous permettent de rouler en toute confiance, quelles que soient les conditions météorologiques.

En résumé, le vélo urbain BirdBike A Frame 28 » est le choix parfait pour ceux qui recherchent un moyen de transport efficace, sûr et stylé. Profitez des soldes d’hiver pour acquérir ce modèle exceptionnel à un prix réduit de 899€. Ne laissez pas passer cette occasion de transformer vos trajets quotidiens en une expérience agréable et sans effort.

