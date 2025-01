BON PLAN: Le prix cassé du E-City 50 va vous donner envie de pédaler !

Si vous aimez les vélos au look rétro, découvrez le bon plan concernant le E-CITY 50 chez Intersport. C’est un parfait amalgame entre tradition et modernité. En plus, il est soldé !

Profitez des soldes d’hiver pour l’offrir ou l’acheter pour l’acheter pour vous. Ce vélo de ville électrique allie très bien style et performance. Voici ce qu’il en est.

Ce modèle mixte est conçu pour les amateurs de balades en milieu urbain

Le vélo électrique E-City 50 victime d’un bon plan chez Intersport offre un excellent rapport qualité–prix au sein de la gamme E-CITY. Alors qu’il coûte normalement 799,99 €, il est maintenant vendu au prix de 699,99 € ! C’est une grande baisse de prix que nous avons là.

Voilà pourquoi, il est bon de saisir cette offre dès maintenant. C’est l’occasion d’acquérir un E-CITY 50 idéalement conçu pour une utilisation en ville. Grâce à son cadre profond en acier, il est solide. Mais il est surtout facile à enfourcher et cela que vous soyez grand ou petit.

Ensuite, en termes de confort de conduite, ce vélo est équipé d’une assistance électrique. Pour de nombreux utilisateurs, cela permet de pédaler sans effort. Donc c’est plutôt pratique.

Il est dit que vous pouvez ajuster la puissance selon vos besoins et votre condition physique. Cela rend chaque sortie agréable et vous serez décontracté. Si vous êtes amateur de balades tranquilles, ce vélo s’adapte à votre rythme. Il n’est donc pas fait pour les amateurs de sensations fortes par contre.

Les caractéristiques techniques et esthétiques du vélo électrique E-CITY 50

Pour suivre, afin de vous convaincre que le E-CITY 50 est un vélo électrique sûre, sachez qu’il est doté de roues de 26 pouces, d’une fourche en acier robuste et de freins V-brake. L’ensemble de ces éléments garantit une sécurité optimale pour le conducteur.

Ensuite, le phare avant à LED au design rétro est non seulement beau mais il assure également une visibilité accrue lors de vos trajets nocturnes. De plus, ce vélo est équipé d’une béquille, de garde-boue et d’un porte-bagages, rendant vos déplacements encore plus pratiques. A noter, le poids maximum autorisé sur le porte-bagages est de 25 kg, ce qui le rend inadapté pour le transport de sièges enfants, mais parfait pour transporter vos courses ou un sac à dos.

Sinon, le E-CITY 50 peut faire jusqu’à 60 km quand la charge est pleine. Mais tout dépend des conditions d’utilisation. Puis, la batterie de ce véhicule a une capacité de 36V 375Wh. Elle est intégrée au porte-bagages pour une répartition optimale des charges qu’il supportera. Cela contribue à la stabilité du vélo tout en offrant une bonne autonomie.

Un vélo électrique rétro très stylé

Avec son look rétro irrésistible, le E-CITY 50 se distingue par ses détails soignés. La selle et les grips marron ajoutent une touche vintage à ce véhicule de ville. Puis, en plus de dire que son apparence est plutôt fonctionnelle, c’est un accessoire de mode qui ne passe pas inaperçu.

Il attirera les regards lors de vos balades en ville.Enfin, la sécurité est une priorité avec le vélo électrique E-CITY 50 victime du bon plan chez Intersport. Bien que le port du casque ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé pour garantir votre protection.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn