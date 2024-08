BON PLAN: Le vélo électrique Ducati bradé, ne manquez pas cette affaire en or !

Si vous êtes à la recherche d'un vélo électrique pliable, le Ducati MG20 36V 250W est une innovation remarquable et ce modèle fait l'objet d'un super bon plan en ce moment.

Dans le domaine des vélos électriques combine design, performance et praticité. Voici de quoi il retourne.

Un vélo électrique au design très atypique

Le vélo électrique Ducati est le premier vélo électrique pliable de la marque. Elle est habituellement renommée pour ses motos de haute performance. Mais le vélo électrique Ducati MG20 victime d'un bon plan se distingue par son cadre en magnésium.

C'est un bon matériau. Il est plus léger que l'aluminium tout en conservant une grande résistance. C'est donc un choix idéal pour un vélo pliable destiné à une utilisation urbaine.

Le design du MG20 est à la fois sportif et élégant, reflétant l'esthétique caractéristique de Ducati. Les lignes épurées et le cadre aérodynamique ne sont pas seulement beaux, mais contribuent également à améliorer les performances du vélo. La résistance à l'air est réduite. Puis, le vélo est équipé de roues de 20 pouces. Il est donc grandement maniable et stable, même sur des surfaces irrégulières.

Un véhicule pliable très performant

Le MG20 est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Son cadre pliable permet de le ranger facilement dans des espaces restreints. Vous pouvez donc l'emmener dans votre appartement ou le coffre de votre voiture. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les personnes vivant en milieu urbain où l'espace de rangement est souvent limité.

De plus, le vélo est équipé d'un écran LCD étanche. Il permet de contrôler ses principales fonctions comme l'allumage des feux et la sélection des niveaux d'assistance. Cet écran affiche également des informations importantes telles que la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie restant.

Des caractéristiques typiques pour les trajets fréquents

En termes de performance, le MG20 est équipé d'un moteur de 250W qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Ce moteur est alimenté par une batterie de 36V 10.5Ah (378Wh), offrant une autonomie allant jusqu'à 50 km sur une seule charge.

Cette autonomie est suffisante pour la plupart des trajets urbains quotidiens. Vous pouvez vous rendre au travail, faire des courses ou simplement vous promener en ville. La batterie est amovible, ce qui facilite son rechargement. Cela permet aussi de prolonger la durée de vie du vélo en la remplaçant si nécessaire.

Un engin doté de plusieurs éléments pour la sécurité

Par la suite, la sécurité est une priorité pour Ducati, et le MG20 ne fait pas exception. Le vélo est doté de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Cela offre une puissance de freinage fiable et efficace dans toutes les conditions météorologiques.

Les freins à disque sont particulièrement appréciés pour leur performance par rapport aux freins à patins traditionnels, surtout en cas de pluie. Le bon plan vélo électrique Ducati vous permet donc d'acquérir un véhicule équipé d'un phare avant à LED. Il a aussi des bandes réfléchissantes sur les roues. Elles garantissent une visibilité optimale de nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

Enfin, en termes de confort, le MG20 est conçu pour offrir une expérience de conduite agréable. La selle est ergonomique et rembourrée. Cela réduit la fatigue lors des longs trajets. Les poignées sont également conçues pour être facilement maniables et offrir une bonne prise en main.

Puis, le vélo dispose de plusieurs niveaux d'assistance électrique. Cela permet au cycliste de choisir le niveau d'aide souhaité en fonction du terrain et de l'effort qu'il souhaite fournir.

