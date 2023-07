Bombardier a une excellente nouvelle si vous aimez les motos électriques !

La marque Can-Am, rattachée au groupe BRP, a annoncé il y a plus d’un an son projet d’entrer sur le secteur des motos électriques. Ce projet prend peu à peu vie avec la présentation de ses 2 modèles à la pointe de l’innovation : Origin et Pulse.

Lors de l’événement annuel 2022 du Club BRP, Can-Am a dévoilé deux motos entièrement électriques. Même si leurs caractéristiques n’apparaîtront qu’en août 2023, BRP a diffusé des images de ces engins à l’allure futuriste. Par ailleurs, des représentants de l’entreprise ont présenté l’Origin et la Pulse au cours d’un briefing médiatique virtuel.

Can-Am lance deux motos électriques

Can-Am était une division de production de motos de BRP entre 1971 et 1987. Cependant, depuis 2006, l’entreprise canadienne produit des véhicules tout-terrain sous cette marque. À l’occasion du 50e anniversaire de la marque, Can-Am vient de confirmer le lancement commercial de deux motos électriques : Origin et Pulse.

Les deux modèles homologués pour la route bénéficieront de la nouvelle technologie exclusive Rotax E-Power de BRP. Cette technologie permet d’atteindre des vitesses élevées sur l’autoroute tout en offrant beaucoup de puissance et de couple.

Ces deux motos électriques Can-Am partagent les mêmes éléments de design. Notamment, les phares LED, les grands écrans TFT, la carrosserie blanche et grise, le panneau jaune vif recouvrant les batteries. En outre, elles intègrent : une fourche inversée, un bras oscillant unilatéral, un frein avant et arrière à disque unique (avec des rotors avant plutôt petits) et un siège solo. Les carénages arrière peuvent recouvrir les sièges passagers.

Can-Am Origin et Pulse : leur différence

Le Can-Am Origin dual sport se distingue de son frère streetbike par une carrosserie de style rallye, des protections de fourche et des roues à rayons. Ces dernières mesurent apparemment 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, des dimensions courantes pour les pneus tout-terrain. En ce qui concerne son système d’entraînement, les représentants de Can-Am n’ont pas précisé si la transmission à la roue arrière se fait par une chaîne ou par une courroie

La Can-Am Pulse a l‘allure musclée d’un streetfighter, avec des roues en fonte d’allure racée chaussées de pneus sport et un « réservoir » sculpté. Cela permet à la moto de s’aligner sur les modèles à essence conventionnels.

Selon BRP, les deux modèles seront « dotés d’une technologie de pointe » et « offriront une expérience véritablement branchée aux motocyclistes ». L’Origin et le Pulse bénéficieront d’un chargeur embarqué conçu pour offrir des temps de charge rapides. Tous les détails concernant l’Origin et le Pulse seront dévoilés en août 2023 pour marquer le 50e anniversaire de Can-Am.