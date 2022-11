Black Friday : offrez-vous la moto électrique CAOFEN F80 avec cette énorme réduction

Pendant le Black Friday, la CAOFEN F80 est disponible à 6 990 € offrant 600€ d’économie.Il s’agit de la plus grande promotion que même un vélo ou un scooter électrique n’ait jamais connue. Découvrez tout sur ce déstockage et bien évidemment, s’il s’agit d’une bonne affaire.

Le Black Friday a lieu le 25 novembre 2022. À cette occasion, la plupart des marques bradent les prix de leurs motos électriques. CAOFEN, l’un des leaders incontournables de la mobilité électrique, propose une remise de -600 euros sur le modèle F80. Sachez que les stocks sont très limités donc ne tardez pas.

CAOFEN F80 : une moto électrique bien équipée

La CAOFEN F80 se caractérise par un design très épuré, toujours avec une touche agressive et sportive en raison de son caractère enduro. Certains détails le rendent plus « convivial » et adapté au goût plus raffiné de l’utilisateur urbain.

Fabriqué d’une seule pièce, la F80 incarnant ainsi le concept de « zéro soudure ». Cette caractéristique garantit une résistance de 30% supérieure à la normale et une meilleure stabilité. Ce motocross électrique de 125 cc est autorisé à circuler sur la voie publique. Par conséquent, elle peut bénéficier du bonus écologique.

Par ailleurs, la CAOFEN F80 est une moto électrique très bien équipée. En fait, elle comprend un éclairage LED, un support USB, des freins à disques et un système de sécurité intégré à la direction. En plus, la F80 comporte une roue avant de 19 pouces et une roue arrière de 18 pouces.

En effet, son fonctionnement silencieux permet de partir à l’aventure sans nuire au confort des citoyens et des animaux. Outre les gains en termes d’essence et d’entretien, il s’agit d’un atout considérable comparé aux motocross à combustion.

La CAOFEN F80 pour vous accompagner partout

Avec ses 75 kilos, le CAOFEN F80 est incroyablement léger et très agréable à conduire, que ce soit sur route ou hors piste. Cette moto électrique utilise une suspension à long débattement composée d’une fourche inversée à l’avant et d’un monoamortisseur réglable en précharge à l’arrière. La configuration offre un dégagement au sol de 265 mm et un débattement de suspension de 200 mm.

Côté performances, le CAOFEN F80 bénéficie d’une grande batterie lithium-ion 7V 30 Ah 2,16 kWh logée dans un boîtier en magnésium. Elle comprend un moteur électrique à entraînement central délivrant une puissance nominale de 4 kW. Sa puissance de pointe de 8 kW peut propulser la moto électrique à une vitesse maximale de 85 kilomètres par heure. Quant à l’autonomie, CAOFEN annonce jusqu’à 100 kilomètres à une allure stable de 30 km/h. Cependant, l’autonomie diminue considérablement lorsque vous augmentez la vitesse et vous obtiendrez une autonomie de 50 km à la performance maximale.

Black Friday : cette moto électrique CAOFEN F80 est-elle un bon plan ?

Avec une remise de -600€, il s’agit de la meilleure offre que vous puissiez faire. Sans oublier que son achat permet de bénéficier d’un bonus écologique. Le principe reste identique à celui appliqué ces dernières années. En fait, il faut faire preuve de réactivité pour acquérir la F80 à petit prix. Cette offre généreuse risque de disparaître en moins de quelques heures.