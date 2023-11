« Trop limitée » : À 200 euros, la PlayStation Portal est-elle une arnaque ?

La PlayStation Portal, la nouvelle tentative de Sony pour rendre les jeux PS5 portables, a suscité des critiques partagées dans la presse internationale : arnaque ou bon plan ?

Ce dispositif, doté d’un grand écran et des contrôles DualSense complets, a été salué pour sa qualité visuelle et son expérience utilisateur immersive. Cependant, il a essuyé des critiques pour des problèmes pratiques. Notamment, la gestion des comptes, la disposition des boutons et les problèmes de connectivité.

Représentant un changement stratégique pour Sony, la Portal fonctionne comme un joueur à distance et non comme une console autonome. Elle nécessite ainsi une connexion Wi-Fi solide pour refléter le contenu de la PS5.

Le coût élevé de la PlayStation Portal a notamment faire dire à certains que c’est une arnaque. En effet, il se positionne en tant qu’accessoire à une console PS5 déjà onéreuse. Ses scénarios d’utilisation spécifiques et certaines limitations ont alimenté le débat sur son utilité réelle. Malgré cela, l’écran de haute qualité et l’expérience immersive offerte par le contrôleur DualSense intégré sauvent la donne.

Malgré les améliorations nécessaires et certaines limitations, les critiques ont reconnu la PlayStation Portal comme une expérience audacieuse dans l’univers du jeu vidéo. Avec une autonomie de batterie de 5 à 6 heures, elle se présente comme une avancée modeste, mais significative dans le domaine du jeu portable.

En résumé, la PlayStation Portal se présente comme une entreprise remarquable visant à étendre l’expérience de jeu PS5 au domaine du portable. Mais elle doit encore justifier son prix et améliorer l’expérience utilisateur.

Les avis mitigés soulignent à la fois le potentiel du dispositif et la nécessité d’une évolution future. Ce qui offre une perspective précieuse aux consommateurs potentiels sur les capacités de l’appareil et les domaines à perfectionner.

Peut-on donc dire que la PlayStation Portal est une arnaque ? Non, mais elle ne s’adresse qu’à une petite minorité de joueurs.