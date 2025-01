Votre voiture électrique vend-elle vos données personnelles ?

La voiture électrique recueille une quantité impressionnante de données. Cette collecte massive soulève de nombreuses questions sur leur utilisation. L’affaire récente de l’incendie du Cybertruck à Las Vegas a mis en lumière la portée de ces informations et leur impact sur la vie privée.

Une surveillance accrue grâce aux véhicules connectés

Plus que de simples moyens de transport, les voitures modernes – et électriques – collectent une énorme quantité de données. Elles incluent nos trajets, notre conduite et l’environnement autour du véhicule. Selon une étude de la Mozilla Foundation, plus de 75 % des constructeurs peuvent partager ou vendre ces informations. Tesla a par exemple fourni aux enquêteurs des vidéos et des données télémétriques du Cybertruck. Elles permettent de retracer précisément le parcours du conducteur.

Cette collecte de données par la voiture électrique pose des questions importantes sur la vie privée. Elle permet de suivre les déplacements des conducteurs avec une grande précision. Les caméras embarquées enregistrent l’environnement en permanence. De plus, les informations sont habituellement liées à des données personnelles synchronisées via les smartphones.

Les risques liés à la collecte des données par la voiture électrique

Les implications de l’accès aux informations par des tiers, comme les forces de l’ordre, sont préoccupantes. En ce qui concerne l’affaire du Cybertruck de Tesla, l’entreprise a collaboré avec les enquêteurs en fournissant un accès direct aux données du véhicule. Beaucoup s’inquiètent concernant le contrôle que les constructeurs ont sur nos informations personnelles.

Tesla, la voiture qui vous espionne plus que votre ex sur les réseaux sociaux.



Les véhicules Tesla ne sont pas seulement des merveilles de l'ingénierie électrique, mais aussi des aspirateurs à données personnelles.



Si vous pensez que votre vie privée est à l'abri dans votre… pic.twitter.com/ZdrqrcBNLv January 5, 2025

Le problème est encore plus important en location. Les conducteurs n’ont généralement aucun droit sur les données que collectent les voitures électriques. Pourtant, les véhicules peuvent obtenir des renseignements sensibles comme l’historique des trajets. Ils peuvent aussi recueillir les contacts synchronisés sans leur consentement. Ces données peuvent entraîner des risques tels que le vol d’identité ou le stalking. Une régulation stricte de cette collecte de données s’impose pour protéger la vie privée des conducteurs.

