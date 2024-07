Révolution sur le gravier : Découvrez le système de gonflage automatique des pneus de vélo de Gravaa !

Un système d‘autogonflage des pneus de vélo dénommé KAPS (Kinetic Air Pressure System) pour le gravel riding a été aperçu à l'Eurobike 2024. Il a été présenté par l'entreprise Gravaa.

Selon les rumeurs, le système sera disponible sur les roues Reserve et DT Swiss. Ce sera par l'intermédiaire d'au moins deux marques de vélos. Voici ce qu'il en est.

Une collaboration créant de parfaites roues pour le gravier

Gravaa travaille avec Reserve et DT Swiss pour mettre sur le marché un système autogonflant de pneus pour vélo de gravel. Il a été mis à jour avec des commandes de type sprint shifter et une nouvelle application mobile. Elles étaient plus petites et plus élégantes sur les vélos OEM, mais tout restait encore à faire.

De l'essai à la réalisation

Aperçu à l'Eurobike 2024, un vélo équipé d'une paire de roues Reserve 40/44 pour le gravier et de pneus 700 x 38c a grandement attiré l'attention du public. Conçu par l'entreprise Gravaa, celle-ci explique qu'elle a travaillé dur pour développer son système.

Le système autogonflant pour vélo de gravel fonctionne à l'aide d'un mécanisme d'embrayage logé dans le moyeu. Le système gonfle le pneu en utilisant le mouvement de rotation du moyeu par l'intermédiaire d'un tube fixé aux rayons. C'est un système très pratique et polyvalent sur tous les types de terrains.

La réduction de la pression sur les terrains accidentés pourrait augmenter la traction et minimiser la fatigue. C'est le cas dans les montées pavées ou sur les routes accidentées. Puis, l'augmentation de la pression des pneus sur les sections goudronnées du parcours réduirait la résistance au roulement.

En débrayant l'embrayage, le système n'ajoute apparemment aucun watt de friction. Mais le seul inconvénient est le poids du système placé sur le vélo.

Un système autogonflant idéalement conçu pour le gravel en vélo électrique

Le moyeu du système précédent utilisait 7 boulons pour monter un disque. La nouvelle version devrait en utiliser 5 pour gagner de l'espace à l'intérieur du moyeu.

Gravaa indique que les unités grand public auront des éléments électroniques. Ils seront en résine époxy. Cela améliorera la protection contre l'humidité, la poussière et les fluctuations de température. Le système a déjà été testé en 2023.

Et c'est décidé, il s'avère que les modèles de production utilisent les leviers de vitesses Classified. C'est la marque derrière le système de moyeu Powershift. L'entreprise Gravaa a également travaillé dur pour développer une nouvelle application pour le dispositif KAPS. Elle est conçue pour faciliter l'installation de ce système autogonflant des pneus de vélo gravel et permettre une plus grande personnalisation des intervalles de gonflage et de dégonflage.

La connectivité de ce système de gonflage pour vélo de gravel devrait également s'étendre aux ordinateurs de vélo Garmin et Wahoo. Cela ouvrirait la possibilité théorique d'un ajustement automatique de la pression des pneus par GPS.

Disponibilité du système autogonflant de pneus de vélo gravel en 2024 ou 2025 ?

Bien que le calendrier exact ne soit pas clair, Gravaa indique que son système autogonflant pour pneus de vélo de gravel devrait être disponible vers la fin de l'année 2024. Une version route sortira peut-être en début 2025.

Lors du lancement du système Gravaa, DT Swiss et Reserve seront les principaux partenaires et fourniront les jantes à la marque. Les roues Reserve équipées du système devraient coûter environ 3 800 euros. Tandis que les roues DT Swiss devraient coûter environ 4 300 euros.

Nous ne savons pas encore combien coûteront les vélos complets équipés du système KAPS, mais nous avons appris qu'ils se situaient dans le haut de la fourchette des prix.

