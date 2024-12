Uber et BYD : un partenariat qui va électriser le secteur des VTC !

Uber et le constructeur chinois BYD viennent de sceller un partenariat stratégique. Ce dernier vise à intégrer 100 000 voitures électriques dans la flotte des VTC d’ici 2025. Avec une enveloppe de 8 millions d’euros, cette alliance représente un atout majeur pour les chauffeurs. Elle leur permet d’adopter l’électrique sans payer le prix fort.

Une nouvelle offre attractive pour les chauffeurs VTC

Le partenariat entre Uber et BYD a été annoncé dans le cadre du “Plan Mobilité Électrique ». Son objectif est d’encourager les chauffeurs à se tourner vers l’électrique tout en réduisant les coûts liés à l’achat et à l’entretien des véhicules. Uber et constructeur chinois ont choisi deux modèles de BYD, le SUV Atto 3 et la berline Seal. Ce faisant, ils répondent à la demande croissante des conducteurs à la recherche de voitures abordables et efficaces.

BYD et Uber, dans le cadre de leur partenariat, ont négocié les tarifs afin de faciliter l’accès aux véhicules électriques. Ils proposent également des aides financières qui s’appliquent directement au prix d’achat. Ces mesures permettent de réduire l’écart de prix entre les modèles électriques neufs et les véhicules hybrides d’occasion. Les premiers coûtent plus de 40 000 euros, tandis que les seconds sont aux alentours de 20 000 euros. Ainsi, l’adoption de l’électrique devient plus aisée pour les chauffeurs.

Autres avantages du partenariat entre BYD et Uber

Afin de rendre cette transition encore plus fluide, cette alliance inclut également des solutions pour réduire les coûts de recharge. Grâce à des collaborations avec ChargeMap et ChargeGuru, les chauffeurs bénéficient de crédits de recharge mensuels. Ils peuvent aussi profiter de l’installation gratuite de bornes de recharge à domicile. Ces initiatives ont d’ores et déjà permis à 2 500 chauffeurs de passer à l’électrique, avec un taux de satisfaction élevé.

Pour 2024, le partenariat entre BYD et Uber prévoit d’étendre ce soutien à 6 000 chauffeurs supplémentaires. Ces mesures viennent compléter le plan de décarbonation d’Uber. Les résultats sont déjà visibles, avec 16 % des trajets effectués en véhicules électriques en 2024. Ce chiffre est déjà élevé, si l’on compare à la moyenne nationale.

BYD and @Uber Announce Multi-Year Strategic Partnership.



Customers using the Uber app in Europe and Latin America will soon enjoy BYD's cutting-edge technology, stylish comfort, and advanced safety features.



"Uber and BYD share a commitment to innovate towards a cleaner,… pic.twitter.com/xjxHbgSwPv — BYD Global (@BYDGlobal) July 31, 2024

