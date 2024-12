DS en chute libre : les concessionnaires français préfèrent BYD

En plus de vendre des véhicules, les vendeurs agréés choisissent aussi avec quelles marques ils souhaitent collaborer. Selon une étude récente de Mobilians, les concessionnaires français favoriseraient de plus en plus des marques comme BYD plutôt que DS. Cette étude annuelle révèle des tendances intéressantes sur les aspirations des distributeurs.

L’attrait croissant pour BYD et d’autres marques dynamiques

En France, certains constructeurs sont plébiscités par les concessionnaires pour leur solidité et leur soutien. BMW, Mini, Renault et Mercedes dominent les classements de satisfaction. Cela dit, l’enquête intitulée « cote d’amour des constructeurs » met également en lumière un intérêt grandissant pour BYD. C’est le fameux constructeur chinois récemment arrivé sur le marché.

Avec sa stratégie agressive et ses investissements massifs, BYD séduit de plus en plus de concessionnaires français, au détriment de DS. La marque asiatique arrive en seconde position dans les préférences des revendeurs. Elle se place juste derrière Toyota. Les professionnels apprécient particulièrement son innovation, malgré des gammes encore en développement. Ces résultats montrent que l’essor des géants chinois, comme BYD, pourrait bien changer la donne dans le secteur automobile européen.

Les concessionnaires français préfèrent BYD au lieu de DS

Si certaines marques connaissent une ascension fulgurante, d’autres, comme DS Automobiles, semblent perdre du terrain. Seulement 4 % des distributeurs envisageraient de collaborer avec cette marque française. Les professionnels du secteur pointent du doigt plusieurs défauts qui nuisent à l’image de DS. Ils parlent notamment du manque de soutien et des stratégies commerciales incohérentes.

Mis à part DS, d’autres constructeurs comme Mitsubishi ou Jaguar Land Rover ne suscitent aucun intérêt parmi les concessionnaires français. Ces derniers leur reprochent un accompagnement insuffisant. Ces insatisfactions expliquent en partie les performances médiocres de ces marques sur le marché local. Pour retrouver la confiance des concessionnaires, elles devront repenser leurs stratégies. Elles auront également besoin d’améliorer leurs relations avec leur réseau.

