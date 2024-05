Toyota : « On a trouvé la solution pour réduire les émissions… et vous faire tousser ! »

Toyota fait un pari audacieux en proposant un moteur fonctionnant à l'ammoniac, un carburant promettant une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, cette solution soulève de sérieuses interrogations quant à ses risques pour la santé.

Dans sa quête incessante d'alternatives plus durables aux carburants fossiles, le géant automobile Toyota a récemment dévoilé un concept original : un moteur fonctionnant à l'ammoniac. Bien que prometteuse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette innovation soulève des interrogations majeures quant à sa viabilité et à son impact potentiel sur la santé publique.

Un pari technologique aux conséquences incertaines

En partenariat avec le constructeur chinois GAC Motor, Toyota a conçu un moteur révolutionnaire qui n'utilise ni essence, ni électricité, ni hydrogène, mais l'ammoniac (NH3) comme carburant. Selon les affirmations de l'entreprise, ce moteur permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 % par rapport aux moteurs à combustion traditionnels.

Cependant, l'ammoniac est une substance chimique connue pour ses propriétés toxiques et son odeur âcre. Une exposition prolongée peut entraîner des problèmes respiratoires graves et des lésions oculaires. Cette caractéristique soulève des inquiétudes légitimes quant à la sécurité des utilisateurs et des personnes exposées indirectement aux émanations de ces véhicules.

Les défis de l'infrastructure et de l'approvisionnement

Au-delà des considérations sanitaires, l'adoption à grande échelle de cette technologie nécessiterait la mise en place d'une infrastructure entièrement nouvelle pour la production, le stockage et la distribution de l'ammoniac. Un défi colossal qui impliquerait des investissements massifs et une refonte complète de la chaîne d'approvisionnement en carburant.

De plus, la production mondiale d'ammoniac est actuellement dominée par un petit nombre de pays, notamment la Chine, la Russie et les États-Unis. Cette dépendance vis-à-vis de ces nations pourrait engendrer de nouvelles vulnérabilités géopolitiques et économiques pour les pays importateurs.

Une solution viable à long terme ?

Malgré ces écueils conséquents, Toyota met en exergue un atout de poids : la possibilité de convertir à l'ammoniac les moteurs à combustion interne déjà en circulation, contournant ainsi le besoin d'un renouvellement général et onéreux du parc automobile dépendant des énergies fossiles.

Néanmoins, les experts restent divisés sur la pertinence de cette approche. Certains saluent l'esprit d'innovation de Toyota, tandis que d'autres remettent en question la viabilité à long terme d'une solution qui pourrait engendrer de nouveaux risques environnementaux et sanitaires.

