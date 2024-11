Tesla et Porsche, à l’origine de la voiture la plus rapide de Xiaomi ?

Xiaomi frappe fort avec sa SU7, une auto qui intègre des innovations inspirées des technologies de pointe de Porsche et Tesla. Ce modèle phare du constructeur chinois promet de réinventer l’expérience automobile avec des équipements inédits. Ses performances impressionnantes séduiront à coup sûr les passionnés de nouvelles technologies.

Suspension de la Xiaomi SU7, inspirée de Porsche et Tesla

Le nouveau modèle du géant chinois dispose d’un tout nouveau châssis. L’une des innovations majeures de ce châssis réside dans la suspension active. Ce système ajuste la rigidité de chaque roue en temps réel grâce à des moteurs de 4,4 kW. Cela permet à la voiture de réagir instantanément aux irrégularités de la route.

Ainsi, ces innovations de suspension active, inspirées par Porsche et Tesla, améliorent la stabilité de la Xiaomi SU7. De plus, cette technologie réduit les mouvements de la caisse lors des accélérations, freinages et virages. Des marques comme Porsche et Audi utilisent déjà cette technologie sur leurs modèles électriques. Xiaomi a décidé de l’intégrer à sa voiture pour offrir un confort optimal tout en améliorant la performance.

Quatre moteurs pour une puissance de 2 054 chevaux

Les innovations de Xiaomi pour la SU7, s’inspirant des avancées de Porsche et Tesla, vont bien plus loin. Le constructeur a opté pour une configuration de quatre moteurs. Elle génère une puissance impressionnante de 2 054 cv. Cette motorisation permet une maniabilité exceptionnelle. D’autant plus qu’elle offre la possibilité de pivoter la voiture sur place en contrôlant indépendamment chaque roue.

Cette capacité de manœuvre est rendue possible grâce à des moteurs V8S développés en interne. La SU7 de Xiaomi la doit également à ses deux blocs additionnels de 449 cv. En combinant puissance et contrôle, Xiaomi positionne sa SU7 comme un modèle d’efficacité et de performance rempli d’innovations. En même temps, la marque suit les dernières tendances technologiques de l’industrie automobile. Les véhicules chinois récents en sont la preuve.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.