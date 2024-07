Après le Macan, Porsche lance un autre projet électrisant : le Cayenne !

Porsche a annoncé que la prochaine génération de son SUV phare, le Cayenne, sera entièrement électrique. Le processus de test des premiers prototypes camouflés est déjà en cours.

Porsche continue de développer ses modèles hybrides et à moteur à combustion. D'ici 2030, le Cayenne sera proposé avec trois variantes de motorisation dans le monde entier.

Depuis plus de 20 ans, le Cayenne combine des performances de conduite typiques de Porsche avec un excellent confort quotidien et des capacités tout-terrain impressionnantes. Les futurs modèles poursuivront cette success story en conservant les caractéristiques familières du véhicule.

Blume, PDG de Porsche AG, a déclaré : « Le Cayenne a toujours défini la voiture de sport dans son segment. Au milieu de la décennie, la quatrième génération établira des normes en tant que SUV électrique. ». Les clients pourront également choisir parmi une large gamme de modèles thermiques et hybrides au cours de la prochaine décennie.

Vers une électrification massive d'ici 2030

Porsche prévoit que plus de 80 % de ses nouveaux véhicules seront entièrement électriques d'ici 2030, en fonction de la demande et du développement de l'électromobilité dans le monde. De ce fait, la quatrième génération du Cayenne devrait soutenir de manière significative cette montée en puissance.

Le Cayenne électrique sera basé sur la Premium Platform Electric (PPE) avec une architecture 800 volts. Cette flexibilité permet d'intégrer les dernières technologies dans les systèmes haute tension, la chaîne cinématique et le châssis.

Michael Steiner, membre du comité exécutif en charge de la recherche et du développement chez Porsche AG, a expliqué que l'électrification permettra d'amener le Cayenne à un niveau totalement nouveau, notamment en termes de performances de conduite.

Des objectifs de développement ambitieux

Les objectifs de développement du Cayenne électrique mettent l'accent sur une charge stable et de grande capacité. Par ailleurs, une efficacité élevée, ainsi qu'un confort quotidien et une facilité d'utilisation optimale, sont également prioritaires.

Après une longue phase de développement et de tests numériques, les premiers prototypes camouflés du Cayenne entièrement électrique ont quitté l'usine Porsche. Michael Schätzle, vice-président de la ligne de produits Cayenne, a déclaré que les tests en conditions réelles ont commencé.

Des tests mondiaux pour une fiabilité maximale

Les prototypes du Cayenne parcourront plusieurs millions de kilomètres d'essai dans le monde entier, dans des conditions climatiques et topographiques extrêmes. Cela garantit la durabilité et la fiabilité du matériel, du logiciel et de toutes les fonctions du véhicule, conformément aux normes de qualité élevées de Porsche.

En somme, la quatrième génération du Porsche Cayenne promet de redéfinir les normes des SUV électriques avec des performances et une fiabilité à la hauteur de l'héritage de la marque.

