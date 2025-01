Télécharger des séries légalement : mode d’emploi

Le streaming vidéo est devenu incontournable pour les amateurs de séries. Pour leur grand bonheur, plusieurs plateformes légales permettent justement d’en télécharger afin de les regarder hors ligne. En ce début d’année, je vous souhaite plein de bonheur et vous invite en même temps à voir comment profiter des meilleurs services disponibles.

Avec la multitude d’options disponibles, il n’a jamais été aussi simple de trouver quelque chose à regarder, peu importe vos goûts ou préférences. Que vous soyez un fan de drames poignants, de comédies légères ou de thrillers captivants, il y a forcément une plateforme qui saura répondre à vos attentes.

Amazon Prime Video, une bibliothèque variée

Forte de plusieurs millions d’abonnés, Amazon Prime Video est très populaire. L’abonnement sur ce service de divertissement donne accès à une vaste bibliothèque. Vous y trouverez des films et des séries. Le téléchargement hors ligne fait partie de ses caractéristiques intéressantes. Cela est utile en voyage, ou quand vous êtes dans des zones sans Internet. Des séries récentes sont disponibles sur la plateforme, comme « The Boys » (2019). Cette série de superhéros est créée par Eric Kripke. Les acteurs principaux sont Karl Urban et Jack Quaid.

Parmi les séries populaires disponibles, il y a aussi « The Marvelous Mrs. Maisel » (2017). Rachel Brosnahan y joue le rôle principal. « Invincible » est également disponible en 2024. C’est une série d’animation pour adultes. En tout cas, nous avons glissé les meilleurs titres à visionner dans l’article : Amazon Prime Video : les nouveautés qu’il faut regarder en décembre 2024!

Quoi qu’il en soit, l’abonnement à Amazon Prime Video coûte environ 49 € par an ou 5,99 € par mois. Il inclut d’autres avantages. La livraison gratuite sur Amazon en fait, entre autres, partie. A noter que la plateforme offre une large variété de contenus.

Hulu, contenus diversifiés et plus si affinité

Hulu est surtout basé aux États-Unis. Son catalogue est vaste et diversifié. Il propose des séries télévisées récentes. La plateforme propose de même d’autres types de contenus sans aucune publicité. Cette option est disponible pour les abonnés Hulu (No Ads).

Parmi les séries récentes qui y sont disponibles, il y a « The Handmaid’s Tale » (2017). C’est une dystopie dramatique avec Elisabeth Moss. « Only Murders in the Building » (2021) fait également partie des séries proposées. Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez y jouent. Le catalogue de Hulu inclut d’ailleurs « Pam & Tommy », une série qui retrace la relation entre Pamela Anderson et Tommy Lee.

L’abonnement à Hulu commence à 5,99 € par mois. C’est le prix pour la version avec publicité. La version sans publicité, quant à elle, coûte 11,99 € par mois. Hulu propose aussi des bundles avec Disney+ et ESPN+. En comparaison, Netflix a des plans similaires, mais avec des prix légèrement plus élevés. Sur cette plateforme concurrente, l’abonnement avec publicité commence à 7,99 € par mois, tandis que le plan standard, sans publicité, coûte 13,49 € par mois.

Les abonnés de Hulu ont en outre droit à toutes sortes d’exclusivités. Ils peuvent bien sûr les télécharger pour les regarder hors ligne après. C’est indispensable quand ils n’ont pas accès à une connexion internet stable. Pour davantage d’informations, je vous convie à lire l’article : Comment accéder à Hulu depuis la France ? Guide complet

Crackle, du streaming gratuit avec publicité

Autre adresse pour télécharger des séries, Crackle a le mérite d’être entièrement gratuite. Le service est financé par la publicité. Il ne permet pas le téléchargement direct, mais il offre tout de même un avantage économique indéniable vu qu’il n’y a pas de frais d’abonnement. Cela attire ceux qui cherchent des séries sans dépenser. Parmi les séries à y voir, il y a « StartUp » (2016). C’est une série dramatique sur l’entrepreneuriat numérique.

« Comedians in Cars Getting Coffee » (2012) fait de même partie de la liste. Il s’agit d’une série créée par Jerry Seinfeld. Il y a d’ailleurs « The Oath » (2018), une série policière qui explore la corruption. Quoi qu’il en soit, la collection est assez riche. Elle n’est peut-être pas aussi étendue que celle de certaines alternatives payantes, mais Crackle reste quand même une bonne option. C’est surtout idéal pour économiser.

Le modèle basé sur la publicité permet donc un accès facile et gratuit. Les utilisateurs peuvent profiter d’un large éventail de contenus sans avoir à payer un abonnement mensuel, ce qui rend Crackle accessible à un large public.

Bien que la plateforme américaine ne fait pas partie de cette liste, elle permet également de télécharger des séries et des films selon votre convenance.

Tubi : entre gratuité et diversité des contenus

Bien connu des sérivores, Tubi est un service de streaming gratuit de renommée mondiale. Il est alimenté par des publicités. Son catalogue est impressionnant, avec des films et séries de tous genres. Vous y trouverez parmi les séries à télécharger de grands classiques, mais également des nouveautés. C’est une excellente option pour ceux qui souhaitent faire des économies.

Au catalogue de la plateforme, il y a « The Walking Dead » (2010), une série de zombies avec Andrew Lincoln. Parmi les séries populaires disponibles, il y a aussi « Narcos » (2015), qui parle des cartels de la drogue avec Wagner Moura. Vous pouvez d’ailleurs voir des classiques comme « Buffy the Vampire Slayer » (1997), une série culte qui continue de fasciner.

Le téléchargement hors ligne n’est malheureusement pas disponible chez Tubi. Néanmoins, sa facilité d’accès et la gratuité constituent des atouts majeurs. De nombreuses personnes apprécient cette option économique, et la diversité des contenus est un autre point fort. Tubi permet ainsi aux utilisateurs de découvrir un large éventail de films et de séries sans frais. La présence de publicités donne la possibilité de maintenir la gratuité du service tout en offrant un contenu varié et de qualité.

Pluto TV : streaming gratuit en direct

Enième option pour télécharger vos séries préférées en toute gratuité, Pluto TV est soutenue par la publicité. La plateforme imite le format de la télévision traditionnelle. Elle propose des chaînes linéaires accessibles à tous. Il y a aussi du contenu à la demande, bien que le téléchargement pour visionner hors ligne ne soit pas permis. Son accessibilité est toutefois immédiate, ce qui permet de profiter de nombreuses séries et films gratuitement.

Parmi les séries à voir, il y a « Hell’s Kitchen » (2005), où Gordon Ramsay est le chef intraitable. Une autre série incontournable entre les titres à télécharger serait « Doctor Who » (2005), avec Jodie Whittaker dans le rôle principal. Les amateurs de comédies romantiques apprécieront d’ailleurs « Jane the Virgin » (2014), avec Gina Rodriguez qui y joue le rôle principal.

Pluto TV répond parfaitement aux besoins de divertissement de nombreux utilisateurs. Le service est gratuit et le modèle basé sur la publicité rend le service accessible à tous. Le format de télévision classique et l’interface intuitive constituent en outre des atouts non négligeables. Ce portail offre une large gamme de contenus, allant des chaînes en direct aux vidéos à la demande. Cela permet de satisfaire une variété de goûts et de préférences sans frais d’abonnement.

The Roku Channel pour télécharger des séries premium

Le prochain prestataire propose des contenus gratuits et payants. Il y en a pour tout le monde. Le service fait partie de l’écosystème Roku, avec des films, des séries télévisées et des chaînes en direct. Les utilisateurs peuvent acheter ou louer des contenus premium. Ils ont accès à une gamme de titres gratuits grâce aux annonces publicitaires.

Parmi les séries disponibles, il y a « This Old House » (1979), une émission de rénovation domiciliaire. Une autre série populaire est « The Beverly Hillbillies » (1962), une comédie classique. « Die Hart » (2020), avec Kevin Hart, fait aussi partie des séries récentes à ne pas manquer.

L’intégration de plusieurs services de streaming est l’un des atouts de cette plateforme. Cela crée un hub centralisé. Plus concrètement, vous pouvez accéder à tous vos contenus en un seul endroit. Cela simplifie grandement votre expérience utilisateur. A noter que la combinaison de contenus gratuits et premium s’adresse à tous les budgets. Elle permet de profiter d’une grande variété de contenus.

Optimiser votre expérience de streaming

Pour tirer le meilleur parti de vos abonnements, pensez à :

Utiliser les profils personnalisés . Créez des profils pour chaque membre de la famille. Cela permet d’obtenir des recommandations adaptées à chacun.

. Créez des profils pour chaque membre de la famille. Cela permet d’obtenir des recommandations adaptées à chacun. Profiter des options de téléchargement. Téléchargez vos séries préférées pour les regarder hors ligne. C’est idéal pour les voyages ou les zones avec une faible connectivité.

Téléchargez vos séries préférées pour les regarder hors ligne. C’est idéal pour les voyages ou les zones avec une faible connectivité. Explorer les contenus exclusifs et originaux . De nombreuses plateformes proposent des séries et films originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

. De nombreuses plateformes proposent des séries et films originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Exploiter les bundles et offres spéciales . Certaines plateformes offrent des bundles avec d’autres services ou des réductions intéressantes.

. Certaines plateformes offrent des bundles avec d’autres services ou des réductions intéressantes. Utiliser les paramètres de qualité de streaming. Ajustez la qualité de la vidéo en fonction de votre bande passante. Cela évite les interruptions.

En expérimentant différentes plateformes et en explorant leurs fonctionnalités, vous pouvez maximiser votre plaisir de découvrir des trésors cachés parmi les milliers de séries à télécharger. Bon visionnage ! 😊

