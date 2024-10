Avec la pléthore de plateformes de torrents disponibles sur le Web, il peut être difficile de savoir laquelle utiliser pour obtenir des fichiers sûrs et de qualité. Quoi qu’il en soit, TorrentGalaxy reste l’une des adresses incontournables pour télécharger des films et séries en toute gratuité. Explorons en profondeur les fonctionnalités, la légalité, et bien d’autres aspects de ce site.

Voici la nouvelle adresse de TorrentGalaxy

Depuis quelque temps, trouver la bonne adresse pour accéder à TorrentGalaxy peut devenir un véritable casse-tête. Cela s’explique en partie par les fermetures temporaires et les déménagements fréquents de serveurs, causés par des pressions juridiques. Après vérification, nous avons trouvé que le site est accessible avec les URL :

https://galaxytorrent.to/

et

https://torrentgalaxy.one/

Les proxy sites jouent également un rôle clé en garantissant l’accès constant au site. Si l’URL principale devient inaccessible, ces sites miroirs sont en général mis à jour rapidement pour maintenir la continuité du service. Une simple recherche devrait vous permettre de retrouver ces alternatives sans trop de difficulté.

Vous n'arrivez pas à accéder à TorrentGalaxy ? Ce site est dans le collimateur des autorités. Suivi de près pour suspicion de non-respect des lois sur la propriété intellectuelle, TorrentGalaxy est souvent bloqué par les fournisseurs d'accès à internet. Voici comment contourner ce blocage : Installez un réseau virtuel privé, NordVPN en l'occurrence, Lancez le programme VPN sur votre terminal, Sélectionnez un serveur dans un autre Etat où TorrentGalaxy n'est pas bloqué.

Qu’est-ce que TorrentGalaxy ?

Pour ceux qui la connaissent déjà, TorrentGalaxy a fait son grand retour en ligne après une période d’inactivité. La reprise des activités a permis aux utilisateurs de recommencer à ajouter des torrents vérifiés. Concrètement, cette plateforme communautaire a pour objet de fournir un espace sécurisé et fiable pour le partage de fichiers via des torrents. Contrairement aux simples torrents qui indexent d’autres sites, TorrentGalaxy met un point d’honneur à vérifier les contenus pour diminuer les risques liés aux virus et malwares.

La richesse de son contenu est indéniable. On y retrouve une vaste gamme de fichiers : des films, des clips, des séries TV, des jeux vidéo et même des applications mobiles APK torrents. Les utilisateurs ont donc la possibilité de télécharger presque tout ce dont ils ont besoin depuis un seul endroit.

TorrentGalaxy est-il illégal ?

Télécharger des contenus via TorrentGalaxy soulève évidemment la question de la légalité. L’équipe Technplay.com rappelle qu’elle ne soutient pas le partage de fichiers qui outrepasse la loi Hadopi. Tout comme la majorité des sites de torrents, TorrentGalaxy.to et ses autres URL agissent à l’encontre du cadre juridique français. Le principal problème concerne la nature des fichiers partagés. Certains contenus échangés sur ces sites sont libres de droits, mais nombreux sont ceux qui enfreignent nos lois sur la propriété intellectuelle.

En définitive, l’utilisation de TorrentGalaxy est illégale et repose sur la responsabilité individuelle des utilisateurs. Se servir des outils comme les magnet links rend la traçabilité plus difficile, mais cela ne permet pas de respecter les législations. Les autorités tricolores surveillent en effet attentivement ce type de plateformes et les utilisateurs pris en flagrant délit risquent un rappel à l’ordre.

Raison de plus d’utiliser un bon VPN

Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) contourne la question de la légalité et des droits d’auteur. Un VPN offre plusieurs avantages clés. Tout d’abord, il chiffre votre connexion internet. Ce qui rend vos activités en ligne indéchiffrables pour les autorités, votre fournisseur d’accès et aux tiers malveillants.

Ensuite, un VPN masque votre adresse IP véritable. Ce qui vous permet de naviguer anonymement. Cela est particulièrement utile pour éviter les poursuites judiciaires. Les internautes pris en flagrant délit de partage de fichiers non autorisé risquent une amende de 1500 euros, surtout en cas de récidive. Sinon, un VPN comme NordVPN peut vous aider à accéder à des torrent proxy sites qui peuvent être bloqués dans certains pays, dont la France.

Attention : la popularité de TorrentGalaxy a fait éclore de nombreux clones qui n’ont qu’un seul objectif : leurrer les internautes.

Comme les plateformes similaires, TorrentGalaxy repose sur le peer-to-peer. Ce système d’échange communautaire est en fait un réseau d’utilisateurs qui partagent directement leurs fichiers sans passer par un serveur centralisé. Chaque participant transforme ainsi son ordinateur en une espèce de miniserveur. Ce qui contribue à la robustesse et à la rapidité des téléchargements.

Une fois connecté sur le site, l’utilisateur doit simplement chercher le fichier désiré parmi les nombreux torrents disponibles. Ensuite, avec l’aide d’un client BitTorrent approprié, il peut ouvrir les magnet links associés pour commencer le téléchargement.

Il faut mentionner ici que bien que cette méthode accroisse l’efficacité, elle complique aussi la surveillance par les autorités. Les sites peuvent alors disparaître et réapparaître avec une autre URL. Dans tous les cas, TorrentGalaxy et ses proxy proposent une interface utilisateur simplifiée qui permet de s’y retrouver facilement.

Ces sites incluent des sections spécifiques pour divers types de contenus : des films, des clips, des séries et autres divertissements. Chaque entrée comporte des détails sur la taille du fichier, le nombre de semeurs (seeders) et de pairs (peers), ainsi que des évaluations de qualité.

Qu’est-ce qui différencie TorrentGalaxy des autres sites ?

L’une des principales différences entre TorrentGalaxy et ses concurrents serait l’accent mis sur la sécurité et la vérification des fichiers. Désormais inaccessibles, Torrentgalaxy.mx et torrentgalaxy.org offraient une variété de torrents vérifiés. Ce qui assure aux utilisateurs qu’ils ne téléchargeaient pas de contenus infectés.

De surcroît, TorrentGalaxy.to bénéficie d’une solide communauté active. Cela participe activement à l’ajout de nouveaux contenus et à leur évaluation. Cette interactivité enrichit le catalogue et garantit une mise à jour constante des fichiers disponibles. Un autre point fort est l’intégration facile de proxy sites. Ils permettent un accès continu, même lorsque le site principal rencontre des difficultés.

TorrentGalaxy intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Parmi ces innovations, on trouve des options avancées de classement et de tri pour faciliter la recherche des torrents les plus pertinents. Le système de filtres et de catégories est également particulièrement utile. Il aide les utilisateurs à affiner leurs recherches et à spécifier exactement le type de fichier qu’ils recherchent. De plus, les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et attribuer des notes, ce qui contribue à la transparence et à la fiabilité du site.

Enfin, l’interface conviviale et bien organisée représente un avantage non négligeable. Elle facilite la navigation, mais minimise par ailleurs le temps nécessaire pour trouver et télécharger le fichier souhaité. Cette pluralité attire une large audience. Ce qui rend ainsi la communauté encore plus dynamique et réactive.

Les alternatives à TorrentGalaxy

The Pirate Bay, le leader du marché

La Baie des Pirates est sans doute le site de partage illégal le plus célèbre. Depuis sa création en 2003, il a continuellement fourni des millions de torrents dans toutes les catégories imaginables. Le site est également connu pour sa résilience, ayant survécu à de nombreux assauts juridiques et techniques au fil des ans.

Un autre avantage de The Pirate Bay repose sur sa communauté active. Les utilisateurs y partagent régulièrement des commentaires et des analyses sur les torrents disponibles. Ils aident ainsi à identifier les contenus à éviter.

1337x, une autre adresse incontournable

Si vous cherchez une alternative facile à utiliser, 1337x pourrait bien être ce qu’il vous faut. Ce site se distingue par une interface utilisateur agréable et organisée qui permet de trouver rapidement et facilement les torrents souhaités. On y trouve de tout : des films récents aux classiques du cinéma, des séries TV, des jeux vidéo et des logiciels.

Ce qui rend 1337x très attractif, c’est aussi la fiabilité de ses contenus. Beaucoup des torrents qui y sont proposés sont des verified torrents, ce qui garantit une certaine tranquillité d’esprit lors des téléchargements. Que vous soyez un utilisateur novice ou expérimenté, 1337x constitue une option sérieuse.

YTS, le portail des bons films

Pour les amateurs de cinéma, YTS est une merveille. Spécialisé principalement dans les films, ce site garantit des versions compressées de haute qualité des dernières sorties cinématographiques. C’est un vrai paradis pour ceux qui souhaitent tenir leur collection de long-métrage à jour sans occuper trop d’espace de stockage.

YTS est également bien connu pour sa conception épurée et conviviale qui permet de naviguer facilement pour trouver ce que l’on cherche. Comme pour tout téléchargement de torrents, il est toutefois conseillé d’utiliser un VPN pour protéger votre activité et vos données personnelles.

EZTV pour les amateurs de séries

Cette alternative à TorrentGalaxy.to est surtout connue des amateurs de séries TV. Ayant repris de nombreux projets après la dissolution de groupes torrent historiques comme YIFY, EZTV propose un large éventail de shows télévisés qui vont des plus anciens aux plus récents.

En fréquentant EZTV, on peut s’assurer de trouver presque chaque épisode des séries actuellement diffusées, grâce à un catalogue mis à jour régulièrement. L’expérience utilisateur sur ce site est renforcée par des fonctionnalités telles que les magnet links qui simplifient les processus de téléchargement.

Limetorrents, un petit bonus en plus

Cette plateforme représente une autre alternative efficace pour ceux qui cherchent des sources fiables et variées de peer-to-peer. Réputé pour sa grande base de données regroupant des films, séries, jeux, applications et autres, Limetorrents offre une panoplie étendue de contenus vérifiés et sécurisés.

Il dispose également d’une section dédiée aux nouveautés et aux plus populaires. Ce qui facilite ainsi l’exploration et la découverte de nouveaux contenus. Bien que moins médiatique que certains de ses homologues, Limetorrents continue de gagner en notoriété grâce à sa fiabilité et au fait que ses archives sont faciles à consulter.

