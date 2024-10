Plongez dans l’escape game The Walking Dead dans les villes de France !

Insolit’PROD, spécialiste alsacien des jeux immersifs, s’est associé à AMC Networks pour lancer AMC The Walking Dead: Urban Escape. C’est un escape game grandeur nature qui plonge les participants dans un environnement apocalyptique inspiré de la série culte. Cette expérience inédite est disponible dans près de 80 villes à travers le pays. Chaque participant devient un survivant en quête de solutions pour échapper à des hordes de zombies.

Jouer avec la ville comme terrain de survie

Le phénomène mondial The Walking Dead prend vie en France à travers un escape game urbain inédit. Il est conçu par Insolit’PROD en collaboration avec AMC Networks. Adapté à tout public, Urban Escape propose un parcours autonome où chaque équipe décide du jour et de l’heure pour jouer. A partir d’un smartphone, les participants explorent leur propre centre-ville et résolvent des énigmes pour progresser. Une expérience unique où le courage, la logique et la coopération sont indispensables. « Notre jeu incarne la philosophie The Walking Dead Universe : il montre que peu importe la taille et le milieu social, la solidarité est la clé de la survie et qu’il est toujours possible de construire quelque chose ensemble.», souligne un porte-parole d’Insolit’PROD.

L’escape game mobilise pleinement les joueurs à travers des missions évolutives : plus le score est bas, plus les défis deviennent périlleux. Avec des personnages emblématiques comme Rick ou Daryl en toile de fond, les amateurs de la série retrouveront l’essence même de The Walking Dead dans ce jeu grandeur nature.

Un scénario officiel co-écrit avec AMC

Pour garantir l’authenticité de cette expérience, Insolit’PROD a travaillé étroitement avec les scénaristes d’AMC. Le jeu se déroule sur environ deux heures et coûte 69 € par équipe (de 2 à 6 joueurs). Cette collaboration transatlantique marque un tournant pour la PME française, déjà reconnue pour sa créativité. Pendant la crise sanitaire, elle a misé sur des concepts ludiques pour maintenir le lien social, ce qui a consolidé sa position en tant que leader dans le secteur du jeu urbain. « À vivre en extérieur, dans leur propre ville, ce jeu embarque les participants dans un contexte fantastique, mais proche de problématiques mondiales récentes », ajoute Insolit’PROD. L’objectif : incarner les valeurs de partage et de coopération véhiculées par la série à succès.

Une aventure à la portée de tous

Avec un lancement dans des villes comme Paris, Strasbourg et Toulouse, AMC The Walking Dead: Urban Escape ambitionne aussi de s’étendre à l’international. C’est le cas notamment en Suisse, Belgique et Luxembourg. Ce projet reflète la volonté d’Insolit’PROD de repousser les limites du divertissement urbain. L’aventure s’appuie également sur un service client joignable 7 jours sur 7. Cela offre une assistance en direct par téléphone ou chat. Avec cette collaboration, AMC et Insolit’PROD proposent bien plus qu’un simple jeu. Il s’agit d’une véritable immersion dans un univers apocalyptique, à la croisée du divertissement et de la réflexion. C’est une expérience que je vous recommande de découvrir sans plus attendre dans une ville près de chez vous !

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.