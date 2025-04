Splinter Cell : Deathwatch, Sam Fisher s’infiltre au Festival d’Annecy

Cet été, on va avoir encore plus de détails croustillants concernant le Festival d’Annecy et le fait qu’on y verra Splinter Cell : Deathwatch. Officiellement, cet événement se nomme : Festival/Marché international d’animation d’Annecy. Il se tiendra du 8 au 14 juin 2025. Et c’est l’un des événements les plus attendus en France.

Deathwatch fait partie des quatre séries et douze longs métrages qui seront mis en avant. Mais voici ce qu’on sait sur le programme de cet événement.

Que sait-on de Splinter Cell : Deathwatch ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la franchise, Splinter Cell met en scène Sam Fisher. C’est un agent des opérations secrètes qui bosse pour une division du gouvernement américain appelée le Quatrième Échelon.

Le teaser met directement le public dans le bain au sens littéral du terme. On voit une paire de lunettes qui s’enfonce lentement dans l’eau. On passe ensuite à la personne à qui elles appartiennent, avant de plonger dans un flashback en noir et blanc. Des fleurs sont déposées sur le cercueil d’une personne nommée « Douglas Shetland » (avec « Beloved Father » inscrit dessus).

Puis, la voix de Schreiber, qui incarne Fisher, nous dit : « Une fois qu’on s’est habitué à l’ombre, on voit les méchants pour ce qu’ils sont vraiment. Et ils ne vous verront jamais venir à eux. » Ça donne vraiment envie de voir la suite, non ?

Netflix and Ubisoft Film & Television's animated series Splinter Cell: Deathwatch is set for the "Work in Progress" showcase during June's Annecy International Animation Festival & Market. / #SplinterCell #annecyfestival @netflix @annecyfestival



🔗 https://t.co/s7dUbQnubn — Bleeding Cool (@bleedingcool) April 15, 2025

Splinter Cell: Deathwatch Annecy, une série Netflix mise en valeur au Festival d’Annecy

Cela fait longtemps qu’on a pas eu des nouvelles d’Ubisoft Film & Television et des studios d’animation Sun Creature et Fost concernant Splinter Cell : Deathwatch, mais au festival d’Annecy, vous y aurez droit.

Cet événement est l’un des plus grands et des plus prestigieux au monde dédié à l’animation. Il met en avant tous les types de films d’animation, qu’ils soient courts ou longs. Puis, il couvre une large gamme de techniques, allant de l’animation traditionnelle à la 3D, en passant par le stop-motion et l’animation numérique.

Co-réalisée par Guillaume Dousse et Félicien Colmet Daâge, et destinée à Netflix, la série Splinter Cell: Deathwatch suit les opérations secrètes de son protagoniste emblématique. Avec un scénario de Derek Kolstad (John Wick) et une musique de Danny Bensi et Saunder Jurriaans, la série 2D est super bien dessinée.

Que peut-on faire au Festival d’Annecy ?

Annecy est une véritable vitrine pour les nouveaux talents et les œuvres innovantes. D’ailleurs, de nombreux réalisateurs et studios émergents profitent de cet événement pour présenter leurs créations. Par conséquent, en plus de Splinter Cell, vous pourrez découvrir autre chose.

Le festival favorise les rencontres entre professionnels de l’industrie, y compris des réalisateurs, des producteurs, des animateurs et des distributeurs. Des conférences, des ateliers et des tables rondes sont organisés. Ils permettront aux participants d’échanger des idées, de partager des expériences et de discuter des tendances actuelles dans le domaine de l’animation.

Enfin, le festival comprend plusieurs compétitions où des films d’animation sont jugés par un jury international. Les lauréats reçoivent des prix prestigieux, ce qui peut propulser leur carrière et leur donner une visibilité accrue dans l’industrie.

