Le projet Splinter Cell avec Tom Hardy définitivement enterré

Nous venons d’apprendre l’abandon définitif du projet d’adaptation cinématographique de Splinter Cell, un jeu vidéo emblématique d’Ubisoft. Le film Splinter Cell devait mettre en vedette Tom Hardy dans le rôle de Sam Fisher et Doug Liman devait diriger la production. Après plus de dix ans d’attente et de silence, la confirmation de son annulation est désormais officielle.

Le film Splinter Cell avec Tom Hardy, un projet irréalisable

Depuis son annonce en 2012, l’adaptation cinématographique de Splinter Cell semblait être une idée prometteuse. En associant un acteur de la trempe de Tom Hardy et le talent du réalisateur Doug Liman, Ubisoft espérait transposer son jeu à succès sur grand écran. Le film aurait été axé sur l’histoire de Sam Fisher, un agent secret des plus redoutables.

Le producteur Basil Iwanyk a révélé qu’ils ont envisagé plusieurs versions du film Splinter Cell avec Tom Hardy. Malheureusement, aucune n’a réussi à atteindre la qualité escomptée. Déjà, le scénario et le budget posaient problème. De plus, malgré de nombreuses tentatives, ils n’ont jamais pu trouver la bonne formule. Cette annulation survient également après l’échec de l’adaptation cinématographique de Assassin’s Creed. Ce dernier est un autre projet d’Ubisoft qui n’a pas rencontré le succès espéré.

La série Netflix, un espoir pour les fans du jeu vidéo d’Ubisoft

Bien que l’annulation du film avec Tom Hardy ait déçu, un nouveau projet va réconforter les fans de Splinter Cell. Je parle bien sûr d’une série intitulée Splinter Cell : Deathwatch, que Netflix diffusera en 2025. Ce format permettra à l’univers de Splinter Cell de revivre sous une forme différente. Les séries ont connu un certain succès dans le domaine des adaptations de jeux vidéo. Ainsi, l’espoir est de retrouver l’intensité et la profondeur du jeu, mais cette fois à travers un format plus adapté.

Par ailleurs, on a une autre mauvaise nouvelle à part l’abandon du film Splinter Cell avec Tom Hardy. Concernant un éventuel jeu vidéo, les prévisions sont moins optimistes. Les rumeurs indiquent que le remake prévu de Splinter Cell aurait du mal à avancer. Malgré ces incertitudes, l’annonce de la série sur Netflix est un rayon de lumière pour les adorateurs de la franchise. On espère bien que l’univers de Sam Fisher pourra enfin prendre vie sur un écran.

