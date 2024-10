Le film Netflix inspiré du célèbre jeu : Les Loups-Garous de Thiercelieux réserve une méga surprise !

L’adaptation cinématographique des Loups-Garous de Thiercelieux est sortie et elle attire l’attention des fans du célèbre jeu de société. Le long-métrage met en vedette des acteurs reconnus tout en renfermant une surprise cachée. Effectivement, dans le film Netflix inspiré du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux, les créateurs font une apparition discrète. Les avez-vous repérés ?

Un retour aux sources pour les créateurs du jeu de société

Philippe des Pallières et Hervé Marly, les esprits derrière le jeu culte, ont réussi à se glisser dans le film à un moment inattendu. Lors d’une scène où Franck Dubosc chante « Allumer le feu », deux personnages échangent une réplique sur une moto. Cette séquence du film Netflix basée sur “Les Loups-Garous de Thiercelieux” crée un instant comique qui résonne avec leur propre histoire. Hervé Marly exprime l’émotion ressentie en voyant leur univers prendre vie sur grand écran. Pour lui, c’était comme observer un enfant prendre son envol, une expérience à la fois touchante et surréaliste.

Philippe des Pallières partage également son enthousiasme pour cette apparition. Ancien comédien, il a trouvé un plaisir particulier à reprendre le chemin de la scène, habillé en bourgeois dans un décor vivant. La visite du plateau de l’adaptation Netflix du jeu “Les Loups-Garous de Thiercelieux” a révélé un monde en effervescence, rempli de figurants qui donnaient vie à l’histoire. Pour lui, chaque instant sur le tournage était une immersion dans un univers qui lui est cher. Il se sentait presque comme s’il avait embarqué dans une machine à remonter le temps.

Les Loups-Garous de Thiercelieux, une adaptation Netflix à double volet

Cette adaptation arrive après plus de vingt ans de succès du jeu, avec deux projets lancés presque simultanément. On a un film sur Netflix et une série sur Canal+. Alors que le film met en avant des acteurs comme Jean Reno et Franck Dubosc, la série explore le concept sous l’angle de la télé-réalité. Cela offre une nouvelle dynamique au jeu classique. Les fans du jeu “Les Loups-Garous de Thiercelieux” peuvent ainsi découvrir le même univers sous des formats différents avec chacun sa vision.

Les créateurs, en s’incluant dans le film, renforcent le lien entre le jeu de société et son adaptation cinématographique. Cette démarche souligne l’importance de l’imaginaire collectif qui a vu le jour grâce au jeu. En traversant ce « portail spatio-temporel », les créateurs témoignent de leur affection pour un projet qui leur est personnel.

