Smart #6 de Geely : Un joyaux d’ingénierie et de puissance qui met la concurrence à genoux !

Smart, du groupe Geely, s’apprête à bouleverser le marché des berlines électriques avec la puissance de sa nouvelle Smart #6. Fruit de la collaboration entre Mercedes-Benz et le groupe chinois, cette berline affiche des performances impressionnantes. Son objectif : concurrencer des modèles phares tels que la Tesla Model 3.

La Smart #6 du groupe Geely, une berline avec une puissance inouïe

Cette berline électrique repose avant tout sur la plateforme PMA2+ de Geely. Elle la partage avec des modèles tels que la Polestar 4. Cette architecture permet d’offrir plusieurs configurations de motorisation. De cette manière, la voiture électrique est en mesure de répondre aux différentes attentes des conducteurs.

La Smart #6 de Geely propose une version de base, à propulsion arrière, de développe une puissance de 340 CV. Ceci offre déjà des performances remarquables. Pour les amateurs de sensations fortes, une version à transmission intégrale propose 610 CV. Elle garantit des accélérations fulgurantes ainsi qu’une tenue de route exemplaire. Au sommet de la gamme, l’édition Brabus pousse la puissance à 650 CV.

Outre sa puissance, la Geely Smart #6 s’équipe de batteries de différentes capacités pour s’adapter aux besoins de chacun. La version standard de la berline électrique dispose d’abord d’une batterie LFP de 75 kWh. Quant aux versions supérieures, elles possèdent une batterie NMC de 100 kWh. Selon le cycle d’homologation chinois CLTC, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 800 km. Cela devrait se traduire par environ 650 km selon le cycle WLTP en Europe.

Un design moderne et des ambitions affirmées

Esthétiquement, la Smart #6 du groupe Geely adopte un design épuré et dynamique, ce qui complète parfaitement sa puissance. Son apparence reflète l’évolution de la marque vers des segments plus haut de gamme. Les lignes fluides ainsi que les éléments stylistiques soignés témoignent de l’influence de Mercedes-Benz dans la conception. Quant à la technologie embarquée et aux performances, elles résultent du savoir-faire de Geely.

Avec la puissance de la Smart #6, le constructeur de Geely entend rivaliser avec des modèles emblématiques. Citons notamment la Tesla Model 3 et la Hyundai Ioniq 6. La Smart #6 allie puissance, autonomie et design pour séduire une clientèle en quête d’innovations et de performances de haut niveau. Cette offensive marque d’ailleurs une étape majeure dans la transformation de Smart. La marque passe du statut de fabricant de micro-voitures urbaines à celui de constructeur de véhicules électriques premium.

