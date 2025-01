750km d’autonomie : Cette berline électrique française surclasse tout !

La DS N°8 est une berline électrique révolutionnaire offrant 750km d’autonomie en cycle WLTP, un véritable record dans sa catégorie. Avec cette performance exceptionnelle, elle surpasse largement la concurrence. DS Automobiles se positionne ainsi parmi les leaders du marché.

Une berline électrique avec 750km d’autonomie

La DS N°8 se décline en plusieurs versions et chacune offre des performances adaptées aux besoins des conducteurs. La version d’entrée de gamme dispose d’une batterie de 73 kWh et affiche une autonomie de 571 km en cycle WLTP. C’est néanmoins le modèle haut de gamme avec sa batterie de 98 kWh qui impressionne particulièrement. Son autonomie est effectivement au-dessus de la moyenne : 750 km. Ce chiffre place la DS N°8 parmi les meilleures de sa catégorie.

Voici les premières images officielles de Ds N°8 🇫🇷 La grande berline française avec 750km d'autonomie ! Vous validez ? pic.twitter.com/YBP44l1c5b — Julien Rosburger POA (@julienrosburger) December 12, 2024

Cette berline électrique a par ailleurs plus à offrir qu’une autonomie de 750km. La version Sport AWD va encore plus loin en termes de performance. Elle développe une puissance de 350 CV et permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,4 s. Avec ces caractéristiques, la DS N°8 devient un concurrent de poids face à des références du segment premium. Citons par exemple l’Audi A6 e-tron ou la BMW i4.

Quid des équipements et de la recharge de la DS N°8 ?

En plus d’offrir 750km d’autonomie, cette berline électrique se distingue par son équipement haut de gamme. La version Pallas propose déjà des jantes de 19 pouces, une sellerie en similicuir ainsi qu’un écran central de 16 pouces. La finition Étoile, plus luxueuse, ajoute des projecteurs matriciels et un habitacle en Alcantara. Elle propose d’ailleurs un affichage tête haute pour une expérience de conduite supérieure.

En termes de recharge, la DS N°8 intègre une architecture de 800 V. Elle permet une recharge ultra-rapide, un excellent complément à l’autonomie de 750km de la berline électrique. En 15 min, la batterie peut récupérer 250 km d’autonomie sur une borne adaptée. Cette technologie facilite les trajets longue distance, puisqu’elle réduit le temps de recharge et offre plus de praticité pour les conducteurs. Pour une autonomie encore plus impressionnante, découvrez également la berline de Chery et Huawei !

