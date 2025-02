Recyclage des batteries : le lithium-fer-phosphate trouve enfin sa seconde vie

Le recyclage des batteries lithium-fer-phosphate demeure un défi pour l’industrie. La principale raison : la faible valeur du fer et du phosphate par rapport à d’autres matériaux. Une entreprise britannique a, par ailleurs, annoncé une avancée majeure dans ce domaine. Elle offre ainsi une solution prometteuse pour la durabilité des VE.

Une avancée pour le recyclage des batteries lithium-fer-phosphate

L’entreprise britannique Altilium a développé la technologie « EcoCathode ». Elle permet de recycler efficacement le lithium et le graphite des batteries LFP. Cette méthode a révélé des résultats impressionnants, avec 97 % du lithium et 99 % du graphite récupérés. Ce processus est essentiel pour maintenir la durabilité des véhicules électriques. Après tout, il permet de réutiliser des matériaux précieux sans trop dépendre des ressources primaires.

Mais pourquoi le recyclage des batteries lithium-fer-phosphate est-il si important ? En fait, on les utilise largement dans les véhicules électriques en Chine et elles commencent à gagner du terrain en Europe et aux États-Unis. Heureusement, grâce à la technologie EcoCathode, on peut désormais les recycler de manière économique. On obtient alors une alternative aux matériaux plus coûteux, comme le nickel et le cobalt dans les voitures électriques.

Un avenir circulaire pour les batteries de véhicules électriques

L’innovation d’Altilium pour recycler les batteries lithium-fer-phosphate contribue à l’émergence d’une économie circulaire. L’entreprise commence par récupérer des batteries en fin de vie et des déchets de fabrication. Elle s’en sert ensuite pour produire des matériaux actifs qu’on utilise dans la construction de nouvelles cathodes. Cette approche permet de réutiliser les matériaux et de limiter l’impact environnemental de la production de nouvelles batteries.

Altilium prévoit l’ouverture d’une nouvelle installation de recyclage de batteries lithium-fer-phosphate à Teesside. Elle devrait être l’une des plus grandes d’Europe, avec une capacité de traitement de 150 000 véhicules électriques par an. Ce développement souligne l’importance de l’innovation dans le recyclage pour soutenir la croissance des véhicules électriques. Il témoigne également de leur impact positif sur l’environnement.

