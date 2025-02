Recyclage ou réutilisation : Que faire de la batterie des voitures électriques ?

On considère le recyclage de la batterie comme la solution idéale face aux défis environnementaux des voitures électriques. Cela dit, une approche alternative, la réutilisation, pourrait s’avérer tout aussi, voire plus, bénéfique à long terme. Quelles sont les raisons pour lesquelles le recyclage des batteries n’est pas toujours la meilleure solution ?

Le souci avec le recyclage des batteries de voitures électriques

Le recyclage des batteries est coûteux et énergivore. L’extraction des matériaux précieux (lithium, cobalt ou nickel), nécessite une technologie complexe. Elle fait également appel à un grand nombre de ressources. Certes, le processus permet de récupérer certains matériaux, mais il ne garantit pas une récupération totale et efficace de tous les composants. Les batteries actuelles sont, en outre, de plus en plus difficiles à démonter et à traiter dû à l’évolution rapide de la technologie.

Un autre inconvénient majeur du recyclage des batteries de voitures électriques est l’agressivité de la concurrence des batteries neuves. En raison de la baisse des coûts de fabrication, les nouvelles batteries arrivent à des prix plus compétitifs. Cette dynamique rend la viabilité économique du recyclage moins attractive pour les entreprises. Elle entrave son développement à grande échelle. Dès lors, le recyclage, bien qu’efficace, n’est pas la solution la plus optimale pour répondre aux besoins futurs du marché.

La seconde vie des batteries serait une alternative prometteuse

Face à ces défis, la réutilisation des batteries ou « seconde vie », commence à attirer l’attention. Plutôt que de procéder immédiatement au recyclage une fois les performances en baisse, on peut réutiliser les batteries dans des applications moins exigeantes. Cela inclut le stockage stationnaire d’énergie. Il permet de stocker de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Il peut aussi soulager les réseaux électriques lors de pics de demande.

L’intérêt de cette alternative au recyclage de ka batterie des voitures électriques est double. D’une part, elle prolonge la durée de vie des batteries et maximise ainsi leur valeur. D’autre part, elle participe activement à l’économie circulaire. En Europe, aux États-Unis et en Chine, plusieurs projets de batterie de seconde vie naissent. Ils visent surtout à alimenter des infrastructures critiques comme les télécommunications. Ce marché est encore en développement, mais il pourrait représenter une valeur de 4,2 milliards de dollars d’ici 2035.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn