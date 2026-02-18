Votre Peugeot 3008 ou 5008 peut perdre une roue : vérifiez si vous êtes concerné par le rappel

Nouvel avertissement pour les propriétaires de SUV Peugeot. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié vendredi 13 février 2026 un avis de rappel concernant certains modèles de Peugeot 3008 et 5008 de troisième génération .

Le défaut viendrait d’une erreur de serrage lors d’une réparation. Les propriétaires concernés doivent contacter leur concessionnaire pour une vérification. Mais voici comment procéder.

Peugeot 3008 et 5008 : vos roues risquent-elles de se détacher ?

Il y a des rappels qui font sourire (un bug d’écran, un joint de porte mal ajusté), et puis il y a ceux qui donnent froid dans le dos. La nouvelle alerte lancée par le système européen RAPEX concerne les Peugeot 3008 et 5008, et elle est à prendre très au sérieux. En cause : un défaut de serrage des écrous de roue sur des modèles produits entre fin 2024 et mi-2025. Autrement dit, une roue pourrait tout simplement se détacher en pleine circulation.

Quels modèles sont concernés ?

Les modèles incriminés sont les fleurons de la gamme actuelle. Il s’agit des Peugeot 3008 assemblés entre le 19 novembre 2024 et le 13 juin 2025, ainsi que des 5008 (version sept places) sortis des chaînes entre le 14 novembre 2024 et le 12 mai 2025. Soit une fenêtre de production d’environ six mois. Bonne nouvelle : selon le constructeur, seuls une trentaine de véhicules seraient effectivement concernés. Le défaut semble donc lié à un lot spécifique, pas à l’ensemble de la production. Mais mieux vaut vérifier.

Pour les propriétaires, la démarche est simple mais essentielle. Il faut consulter le numéro de série du véhicule (sur la carte grise).

Pour les 3008, la plage va de VR3KBDGK0RS138056 à VR3KAHPY2SS107878.

Pour les 5008, de VR3KBDGK6RS135341 à VR3KBDGH4TS000029.

Si votre numéro se trouve dans ces intervalles, il faut immédiatement contacter votre concessionnaire. Les autorités sont claires : en cas de doute, « ne pas utiliser le véhicule tant que l’inspection n’a pas été effectuée ». Contraignant, certes, mais moins qu’un accident.

Quels sont les risques et les symptômes ?

Le problème est mécanique : les écrous de roue n’ont peut-être pas été serrés avec le couple nécessaire en usine. Avec les vibrations de la route, les contraintes des virages et les variations de température, un écrou mal serré finit inévitablement par se desserrer. Sur des véhicules de ce gabarit, souvent alourdis par des batteries hybrides ou électriques, les forces exercées sont considérables. Le jeu progressif peut entraîner un battement de la roue, et dans le pire des cas, son détachement.

Quelques signes avant-coureurs doivent alerter : un claquement rythmique qui s’accélère avec la vitesse, une vibration anormale dans le volant, ou une sensation de flou dans la direction. Si vous ressentez l’un de ces symptômes, arrêtez-vous immédiatement sur le bas-côté.

Que faire en cas de doute ?

L’intervention est simple et gratuite. Les techniciens Peugeot contrôleront le couple de serrage de chaque écrou à l’aide d’une clé dynamométrique et, si nécessaire, resserreront le tout aux normes usine. Une opération de quelques minutes, prise en charge intégralement au titre de la garantie et de la sécurité. De quoi reprendre la route l’esprit tranquille. Ou du moins, avec des roues bien vissées.

