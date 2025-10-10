Alerte rappel Peugeot : ces deux véhicules présentent un risque grave pour la sécurité

C’est le genre de chauffe dont on se passerait bien ! Le site Rappel Conso alerte sur les derniers Peugeot 3008 et 5008 : un défaut de connexion du chauffage auxiliaire pourrait, dans de rares cas, les transformer en véritables petits volcans sur roues.

Alors, avant que votre trajet ne prenne une tournure épique, voici les détails de ce rappel pour le moins… brûlant.

Quand la voiture prend du galon… un peu trop !

En cette rentrée, les feuilles ne sont pas les seules à virer au rouge. Le site gouvernemental Rappel Conso vient en effet de lancer, mercredi 8 octobre, un nouvel avertissement concernant deux modèles phares de la marque au lion : les Peugeot 3008 et 5008.

Il s’agit d’un rappel pour un défaut présentant un risque d’incendie, une annonce qui jette un froid, ou plutôt qui pourrait provoquer une chaleur excessive. Ce n’est malheureusement pas la première alerte, une procédure similaire ayant déjà été initiée fin septembre, ce qui souligne la vigilance nécessaire autour de ces véhicules.

Un chauffage auxiliaire un peu trop enthousiaste

Mais que se passe-t-il sous le capot de ces SUV récents, produits entre juin et août 2025 ? Le cœur du problème réside dans une connexion électrique défaillante. Selon les experts, « la connexion pour le chauffage auxiliaire dans la borne de faisceau de batterie 48 V peut ne pas être adéquate ».

En langage moins technique, cela signifie que le système de chauffage pourrait mal fonctionner. Dans le pire des scénarios, bien que rare, cet défaut pourrait provoquer un arc électrique et une surchauffe, transformant potentiellement votre véhicule en un feu de cheminée bien malgré lui.

La réaction en chaîne des rappels

L’actualité des rappels automobiles est décidément bien chargée. Alors que Peugeot tente de circonscrire son problème de surchauffe, la marque allemande Mercedes-Benz doit, de son côté, faire face à un souci de direction sur certains modèles.

Un défaut d’attelage pourrait en effet entraîner une perte de contrôle du véhicule. Cette série de rappels montre à quel fois la complexité des véhicules modernes nécessite une surveillance de tous les instants de la part des constructeurs et des autorités.

Conducteurs concernés : le réflexe concessionnaire

Face à cette situation, la consigne des autorités est on ne peut plus claire : en cas de doute, il ne faut prendre aucun risque et contacter son concessionnaire sans tarder. Les références exactes des véhicules concernés par ce rappel – les versions V3 des 3008 et 5008 – sont disponibles sur les sites officiels Rappel Conso et Rapex. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s’agit d’éviter une panne spectaculaire, voire un départ de feu.

Une vigilance qui n’a rien d’un accessoire

Cette histoire nous rappelle que la sécurité automobile est un processus continu. Après Peugeot et Mercedes, c’était au tour du constructeur Hyundai de procéder à un rappel massif début octobre pour un problème de pompe à carburant.

Ces événements successifs soulignent l’importance cruciale des systèmes de surveillance et de rappel. Pour les propriétaires des 3008 et 5008 visés, l’aventure se termine souvent par un simple passage en atelier, une formalité bien préférable à une aventure… enflammée.

