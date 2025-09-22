Sécurité automobile : pourquoi ces modèles Peugeot, Citroën et DS sont rappelés en urgence ?

Alerte générale sur le parking ! Plusieurs modèles Peugeot, Citroën et DS du groupe Stellantis sont victimes d’un rappel d’urgence pour un problème de batterie haute tension défectueuse. Cela peut entraîner une surchauffe et… un risque d’incendie . De quoi réchauffer (un peu trop) votre auto !

Mais pas de panique : les propriétaires sont invités à contacter leur concessionnaire pour une vérification rapide. L’aventure automobile n’a décidément rien d’un long fleuve tranquille !

En cause, une batterie haute tension défectueuse, susceptible de surchauffer et d’entraîner un incendie. Qui est concerné et que faire si votre véhicule est touché ?

Alerte au garage : quand les batteries de Stellantis prennent un coup de chaud !

La valse des rappels automobiles ne connaît pas de répit cette saison puisque Peugeot, Citroën et DS sont touchés ! À peine remis du rappel des Renault pour souci de freinage, voilà que le groupe Stellantis doit à son tour passer en mode urgence.

Cette fois, ce n’est pas une histoire de pédale qui coince, mais de batterie qui surchauffe. Plusieurs de ses modèles phares, allant de la Peugeot 3008 à l’Opel Grandland X, doivent retourner au garage pour une vérification express. Ce défaut ne manque pas de piquant. En effet, il y a un risque d’incendie lié à une batterie haute tension s’elle est poussée dans ses retranchements.

Un défaut qui fait flamber les inquiétudes

Le site RappelConso, qui relaie les alertes européennes, ne tourne pas autour du pot : « Le véhicule peut avoir une batterie haute tension défectueuse. Cela pourrait causer une surchauffe et provoquer l’incendie de la batterie ou du véhicule.

» Autant dire que l’idée d’une voiture qui pourrait s’embraser spontanément… c’est tout simplement dangereux et même mortel. Le rappel concerne une plage de production assez large chez Peugeot, Citroën et DS. Cela s’étale de 2019 à 2022 selon les modèles, ce qui représente un nombre significatif de véhicules en circulation. Heureusement, la procédure est désormais bien rodée.

Qui sont les modèles concernés ?

Dans le collimateur du côté de Peugeot, ce sont les 3008 V2 et 508 V2 commercialisées entre juillet 2019 et octobre 2022. Citroën voit ses C5 Aircross (produites entre janvier 2020 et février 2021) rappelées au stand.

La chic DS7 Crossback (mars 2019 à septembre 2021) n’est pas épargnée, tout comme l’Opel Grandland X (juillet 2019 à août 2021). Bref, c’est un véritable casting de stars du parc automobile français et allemand qui doivent passer sur le billard.

Les propriétaires de ces véhicules sont invités à vérifier le numéro de réception (point K sur la carte grise) pour confirmer si leur auto est concernée.

La check-list express pour rouler serein

Si vous vous reconnaissez dans cette liste, pas de panique ! La marche à suivre est simple : contactez votre concessionnaire sans tarder. La plupart des constructeurs proposent désormais des pages dédiées sur leur site internet.

Ils peuvent vérifier en quelques clics si son véhicule est dans la liste du rappel, quel qu’il soit. Une formalité rapide qui évite bien des tracas. Vous n’avez rien a payé et cela peut vous éviter de vivre un remake improvisé de « Mission Impossible » sur le périphérique.

Rappel express : une routine qui a du bon

Finalement, ces rappels à répétition, s’ils peuvent sembler anxiogènes, sont plutôt le signe d’un système de surveillance qui fonctionne. Mieux vaut une batterie vérifiée qu’une surprise enflammée ! Cela montre aussi que la sécurité automobile ne s’arrête pas à la sortie de la concession. Alors, si votre voiture est sur la liste, prenez votre téléphone plutôt que des risques inutiles. La tranquillité d’esprit n’a pas de prix, surtout quand il s’agit de prévenir les feux d’artifice imprévus.

