Rappel Renault/Dacia : un défaut de frein qui peut coûter cher (ou pire)

Attention, propriétaires de Renault et Dacia : un petit capteur de frein mal placé pourrait vous jouer un mauvais tour d’où ce rappel ! Plusieurs modèles récents, dont la Mégane E-Tech et le Duster, sont rappelés d’urgence à cause d’un verrouillage défaillant du frein de stationnement.

Pas de panique, mais pas de procrastination non plus : direction le garage pour une révision express. Votre sécurité n’attend pas… et votre voiture non plus !

Renault et Dacia rappellent leurs modèles : un capteur qui joue les trouble-fêtes

Attention, si vous roulez en Renault Mégane E-Tech, Austral ou en Dacia Duster récent. Vous êtes peut-être parmi les victimes de ce rappel inattendu. Les deux constructeurs ont identifié un problème sur le capteur de position du frein de stationnement.

Il pourrait être mal anglé et ainsi compromettre le verrouillage correct du véhicule. Mais pas de panique, le frein lui-même fonctionne, mais le verrouillage en position « P » pourrait faillir dans certaines conditions. C’est le cas si le moteur est coupé, la porte ouverte ou votre ceinture détachée. De quoi justifier une petite visite chez le concessionnaire !

https://twitter.com/AutoPlusMag/status/1967617895212413301

Quelles voitures sont dans la liste ?

Du côté de Renault, les modèles produits entre avril 2024 et janvier 2025 sont dans le collimateur. il s’agit de la Captur II, Mégane E-Tech, Scénic E-Tech, Austral, Espace VI et même la Rafale.

Chez Dacia, le Duster « Pays Grand Froid », fabriqué entre novembre 2024 et octobre 2025, qui est visé. Les numéros de série précis sont disponibles sur le site Rappel Conso. il serait donc bon d’y faire un tour pour vérifier si votre véhicule fait partie de la liste.

Que faire si votre auto a ce souci ?

Pas besoin de garer votre voiture au garage tout de suite… mais il faut prendre rapidement rendez-vous chez un concessionnaire Renault ou Dacia. Ce dernier procédera à une vérification. Et, si nécessaire, recalera le capteur défaillant. L’opération est gratuite et essentielle pour écarter tout risque d’immobilisation intempestive — ou pire, de départ en roue libre !

Un petit geste pour rouler serein

Si le défaut peut sembler technique, il ne faut pas le prendre à la légère. Un frein de stationnement capricieux, c’est un risque inutile. Alors plutôt que de croiser les doigts en se disant « ça ira », mieux vaut consacrer une petite heure chez son garagiste. Histoire de continuer à conduire l’esprit tranquille… et de garder confiance dans des marques qui, au moins, prennent leurs responsabilités !

