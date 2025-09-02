Écologie et économie : le nouveau moteur GPL de la Dacia Bigster veut percer sur le marché !

Et si rouler écolo rimait enfin avec économie ? Dacia relève le défi avec son tout nouveau Bigster et son moteur hybride GPL ! Ce SUV malin promet une conduite plus verte sans vous ruiner.

Ce véhicule allie performance et sobriété. Prêt à découvrir comment ce véhicule pas comme les autres veut bousculer le marché ? Embarquement immédiat pour une révolution automobile aussi futée que funky !

Un nouveau souffle hybride pour l’automobiliste aventurier

Dacia vient de lancer une véritable bombe écologique et économique sur le marché des SUV avec le Bigster mild hybrid G-140. Disponible à la commande depuis le 3 juin 2025 à partir de 24 990 euros, ce véhicule ne se contente pas d’afficher un prix attractif.

Il propose une innovation de taille : une motorisation bi-carburant inédite alliant essence, GPL et une technologie hybride légère 48V. Ce pari technologique audacieux positionne le constructeur comme un pionnier de l’automobile accessible et déjà partiellement décarbonée.

La magie opère sous le capot

Sous le capot du Bigster bat un cœur ingénieux. Le bloc HR12, un trois-cylindres turbo de 1,2 litre, est désormais disponible dans une version capable de carburer au GPL, fraîchement sortie des lignes de production de l’usine de Mioveni, en Roumanie. La vraie révolution réside dans son couplage avec un système hybride léger.

Cette assistance électrique intervient lors des départs et des accélérations, offrant ainsi plus de fluidité et de plaisir de conduite, que le moteur fonctionne à l’essence ou au Gaz de Pétrole Liquéfié. Le conducteur peut d’ailleurs switcher instantanément d’un carburant à l’autre via un simple commutateur sur le tableau de bord.

1 450 km d’autonomie : la fin des pleins à répétition

Oubliez l’angoisse de la jauge qui vacille dans le rouge. Le Bigster G-140 rend le concept de station-service presque obsolète avec une autonomie proprement phénoménale de 1 450 kilomètres.

Ce tour de force est permis par deux réservoirs de 50 litres chacun. L’un est pour l’essence, l’autre pour le GPL, soigneusement intégré sous le plancher du coffre sans en empiéter sur la précieuse capacité de chargement.

Le point positif de ce véhicule, c’est le fait qu’ en roulant au GPL, ce SUV émet en moyenne 10% de CO2 en moins qu’un moteur essence classique équivalent. Cela allège ainsi à la fois le budget et l’empreinte environnementale.

Dacia, le roi incontesté du GPL en Europe

Cette nouveauté n’est pas un coup d’essai, mais la consécration d’une expertise maîtrisée. Dacia n’est autre que le leader européen du marché GPL, trustant plus de 67% des parts. Une success story qui se traduit par des chiffres éloquents : plus d’un million de véhicules GPL vendus depuis 2010 et près de 40% des clients de la marque qui optent pour cette technologie.

En France, cette tendance de fond se confirme, avec un tiers des immatriculations Dacia l’an passé concernées par le GPL. C’est la preuve que l’offre répond parfaitement aux attentes des automobilistes en quête de robustesse, d’économie et de simplicité.

Le nouveau SUV de Dacia pourra bientôt compter sur une nouvelle mécanique, forte de 140 chevaux, fonctionnant au GPL. La production de cette variante du bloc HR12 vient de débuter dans l'usine roumaine de Mioveni. https://t.co/4AecmiW1BX #Constructeurs #dacia #horse #Renault — JournalAuto.com (@Journal_Auto) August 29, 2025

Un pari industriel pour l’avenir

La production de ce moteur hybride-GPL en Roumanie est une pièce maîtresse dans la stratégie industrielle du groupe. L’usine de Mioveni, avec une capacité annuelle de 450 000 unités, alimente un réseau d’assemblage international. Cette mécanique, promise à équiper à terme d’autres modèles comme le Duster, voire des Renault, démontre la volonté de démocratiser une technologie éprouvée.

Les ventes de GPL marquaient le pas récemment. De ce fait, le Bigster, avec son allure robuste et son argumentaire imparable, a toutes les cartes en main pour redynamiser le marché. Il peut séduire une nouvelle génération d’adeptes. L’aventure accessible n’a jamais été aussi palpable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn