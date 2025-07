Dacia Sandman pour 2026 : Le van aménagé enfin dévoilé pour les fans de camping-car ?

La rumeur enfle autour du camping-car Dacia Sandman. Celui-ci s’annonce comme l’alternative parfaite pour ceux qui rêvent d’aventure sans exploser leur budget.

Les amateurs de vanlife attendent avec impatience un certain camping-car Dacia Sandman. Après tout, la marque est célèbre pour ses véhicules fiables et peu chers. Mais ce van aménagé débarquera-t-il vraiment en 2026, ou ne s’agit-il que d’un mirage bien orchestré ?

Spécificités techniques et prix, un champion de la simplicité

Dans ses versions les plus citées par la presse spécialisée, ce véhicule se présente apparemment comme un camping-car compact. Sa priorité est, avant tout, l’accessibilité. On l’annonce basé sur une plateforme de van modifié type Renault Trafic ou Duster. Le camping-car Dacia Sandman possèderait également un moteur diesel Blue dCi entre 115 CV et 180 CV.

Ce modèle proposerait la transmission intégrale (4×4) pour séduire les baroudeurs en quête d’évasion hors des sentiers battus. Il annonce en outre une consommation maîtrisée, autour de 6,5 L/100 km. L’autonomie de ce van de Dacia pourrait alors dépasser les 800 km.

L’aménagement intérieur du camping-car Dacia Sandman miserait par ailleurs sur le minimalisme intelligent. Comptez des sièges rabattables, un écran central pour le multimédia, un espace nuit modulable et quelques rangements bien placés. Le véhicule de rêve pour les fans de camping !

Combien pourrait coûter ce van Dacia ? En fait, le tarif affole déjà la concurrence. On évoque un prix de lancement autour de 17 000 euros à 20 000 euros. Oui, c’est largement moins que la plupart des camping-cars du marché !

Le camping-car Dacia Sandman arrive-t-il vraiment en 2026 ?

À ce jour, Dacia n’a publié aucune annonce officielle confirmant la commercialisation du Sandman. La majorité des informations sur ce véhicule Dacia proviennent de concepts, de visuels 3D et de spéculations. Les plateformes friandes de buzz les ont repris sur les réseaux, puis relayés ici et là. Pourtant, la communauté vanlife expose une demande qui ne faiblit pas.

Des indices laissent entendre que le Salon de l’auto de 2025 pourrait marquer une étape décisive pour le camping-car Dacia Sandman. On envisagerait les précommandes à la fin de l’année et la sortie au premier semestre 2026. Mais en l’absence de confirmation, mieux vaut rester prudent. Pour l’heure, le van reste donc un rêve très bien marketé.

