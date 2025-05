Cette Citroën se démarque avec son concept convertible en mini camping-car

Les amateurs de sorties en plein air et les fans de design raffiné vont aimer le concept de cette Citroën qui se transforme en mini camping-car !

La Citroën Berlingo Black Edition débarque au Japon avec une vraie surprise qui attire tous les regards. Imaginez ce concept : une Citroën avec un kit qui la fait passer de l’utilitaire familial au mini camping-car en quelques minutes. Stylée, flexible et accessible, cette édition spéciale affirme une nouvelle vision de l’aventure quotidienne.

Du van au mini camping-car, le concept ingénieux de Citroën

La série spéciale Black Edition du Citroën Berlingo ne fait pas dans la demi-mesure côté allure. Avec sa teinte exclusive Noir Perlanera et ses jantes alliage 16 pouces assorties, le van gagne en élégance. En même temps, même une fois devenue un mini camping-car, la Citroën garde l’esprit pratique typique du modèle.

L’habitacle bénéficie en outre d’une ambiance rehaussée et d’un équipement enrichi. Cela inclut d’ailleurs l’indispensable système Grip Control. Ce mode de motricité sélectif s’avère très utile pour affronter la neige, la boue ou le sable. Il rend ainsi le Berlingo aussi à l’aise en escapade nature qu’en ville.

Sous le capot, ce véhicule pour le camping bénéficie d’une motorisation diesel 1.5 BlueHDi de 128 CV, couplée à une boîte automatique. Cet attirail fournit au mini camping-car de Citroën des prestations efficaces sans sacrifier la sobriété. La marque propose par ailleurs la Black Edition en deux versions pour convenir aux sorties en famille ou entre amis. D’une part, un modèle à cinq places (4,41 m, 597 L de coffre). D’autre part, un modèle à sept places (4,77 m, jusqu’à 850 L).

Le kit lit/camping : la métamorphose maligne du Berlingo

La grande innovation, c’est l’Agre Storage & Bed Kit. Citroën en a doté le mini camping-car pour maximiser l’espace intérieur. Il répond aussi à la passion japonaise pour le camping. Ce kit exclusif donne accès à une double récompense. On a d’abord un système de rangements modulaires pour organiser ses affaires. À cela s’ajoute une structure pliante pour installer un lit double à l’arrière, idéal pour la nuit ou pour les siestes. Les premiers acheteurs bénéficient en outre de deux solides coffres de rangement “THOR” de 53 L.

En combinant polyvalence, sobriété et ingéniosité, la marque propose bien plus qu’une série spéciale. Le Berlingo Black Edition converti en mini camping-car de Citroën fait office d’alternative chic et multifonction aux vans aménagés plus traditionnels. Le tout à un tarif compétitif, au grand bonheur des adeptes du camping !

