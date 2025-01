Camping-car 2.0 : voici le tricycle électrique qui change la donne

Le camping-car traditionnel laisse place à des alternatives plus innovantes, comme le tricycle électrique. Le Grounded T1 incarne cette nouvelle approche en combinant la liberté du voyage avec la praticité d’un véhicule compact. Il offre un mode de transport écologique et confortable, et redéfinit ainsi l’expérience du camping de façon originale.

Un concept original avec le T1, un camping-car en tricycle électrique

Le Grounded T1, un véhicule hybride entre vélo électrique et véhicule de camping, mesure la performance autrement. Avec une vitesse maximale de 24 km/h, il s’adresse davantage aux amoureux de la nature en quête de tranquillité que des adeptes de la vitesse. Grâce à une batterie rechargeable de 15 kWh, le T1 peut parcourir plus de 240 km. Cela reste suffisant pour de longues escapades.

Ce camping-car en forme de tricycle électrique n’est pas seulement un moyen de transport. Il inclut également une remorque qui embarque les éléments essentiels pour le camping. Un lit, une petite cuisine, et même un salon compact sont inclus. Ils permettent aux utilisateurs de se déplacer en toute autonomie tout en profitant du confort de leur propre espace. Ce concept de camping-car compact permet de voyager léger sans sacrifier son confort de vie.

Des technologies innovantes pour une autonomie de rêve

L’un des points forts du Grounded T1 est sans aucun doute son système énergétique. Le tricycle électrique s’équipe de panneaux solaires de 500 W sur le toit, des éléments essentiels pour un camping-car. Ils permettent à la batterie de se recharger de manière autonome en pleine nature. Ce système constitue une source d’énergie idéale pour les utilisateurs souhaitant partir en pleine nature sans dépendre d’infrastructures de recharge.

En plus des panneaux solaires, le camping-car en tricycle électrique T1 dispose d’une antenne permettant d’accéder à internet grâce à Starlink. Elle capte même dans les zones les plus reculées. Cela garantit une connectivité optimale. C’est indispensable pour ceux qui souhaitent rester en contact avec le monde extérieur ou travailler tout en voyageant. Le Grounded T1 est actuellement en précommande à un prix d’environ 30 000 dollars. Ce sera un investissement intéressant pour les passionnés de voyage écoresponsable.

