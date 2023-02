NordVPN : jusqu’à -63% et un cadeau surprise pour son 11e anniversaire 

Le VPN de référence NordVPN offre une promo unique pour son 11e anniversaire. Outre une réduction allant jusqu’à 63%, les abonnés peuvent gagner un abonnement gratuit d’un an ou de 3 mois. Voilà une occasion à ne pas rater pour favoriser la confidentialité NordVPN organise une promo exceptionnelle pour célébrer comme il se doit son 11e anniversaire.

À partir du 8 février et jusqu’au 8 mars 2023, les abonnements suivants bénéficient de réduction jusqu’à 63% :

NordVPN 2ans

NordVPN + NordPass 2 ans

NordVPN + NordPass + Nordlocker

De plus, l’anniversaire rime toujours avec cadeau. À cet effet, la souscription à l’une de ces offres permet de gagner 3 mois ou 1 an d’abonnement.

VPN : pourquoi s’en procurer ?

En 2022, le nombre de pertes de données dues à des failles de cybersécurité a atteint un niveau record. Des cyberattaques massives ont également été menées contre des entreprises, des organismes gouvernementaux et des infrastructures.

Voilà la raison pour laquelle utiliser un VPN est indispensable. En cryptant le trafic de vos données, il empêche les pirates et autres malfaiteurs de mettre la main sur des données importantes telles que vos identifiants de compte et vos informations financières.

Puisque l’adresse IP est masquée et que la connexion est cryptée, les tiers ne risquent pas de savoir exactement les activités que vous menez en ligne, ni qui vous êtes. Ils ne peuvent pas savoir quels sont les fichiers téléchargés via la connexion VPN sécurisée. En outre, cette caractéristique permet de contourner les restrictions géographiques. Le grand nombre de réseaux de serveurs ainsi que l’architecture fiable du VPN permettent de jouir d’une expérience de streaming à une vitesse élevée.

Avantages de NordVPN

Comptant 14 millions d’abonnés, NordVPN est l’un des leaders mondiaux en matière de VPN. Pas étonnant donc que le service VPN obtienne une note élevée dans notre test. Les critiques élogieuses sur le Web soulignent les vitesses élevées, les outils de sécurité en ligne et les capacités de torrenting et de streaming de la plateforme. En effet, NordVPN comprend presque 5 600 serveurs répartis dans plusieurs pays, permettant à ses usagers de se connecter sans difficulté à de nombreux sites de streaming. Notamment Amazon Prime, Netflix ou encore Disney Plus.

Basé au Panama, ce service VPN propose son protocole de tunneling NordLynx, construit en interne, qui garantit des vitesses maximales. Il bénéficie d’un cryptage infaillible et d’une politique d’absence de logs vérifiée de manière indépendante pour un anonymat total. Ses applications intuitives sont dotées de fonctionnalités uniques, comme Meshnet, ce qui fait de NordVPN une excellente option pour les débutants et les utilisateurs expérimentés.

Promo 11e anniversaire NordVPN : Un cadeau d’anniversaire à gagner

Vous souhaitez bénéficier des avantages de VPN premium ? Bonne nouvelle. Pour son 11e anniversaire, NordVPN affiche une promo alléchante. En effet, il accorde une remise immédiate de 63% et permet de gagner un cadeau-surprise. Mais comment faire ? C’est facile.

Il faut souscrire à l’un des forfaits suivants.

NordVPN 2 ans au prix de 3,49€/mois

NordVPN + NordPass 2 ans à 4,49€/mois

NordVPN + NordPass + Nordlocker à 5,99€/mois

Avec un peu de chance, vous pourrez faire partie des 1% des nouveaux clients qui ont 1 an gratuit ou des 99% qui bénéficient de 3 mois gratuits. Autrement dit, soit vous obtiendrez 36 mois au prix de 24 mois ou de 27 mois pour le même prix d’un forfait 24 mois

Si vous avez encore des doutes, vous pouvez tester son offre de VPN gratuit sous 30 jours.