BMW accélère son projet pour sortir une première moto électrique

Des brevets récemment apparus montrent que BMW accélère la création de sa toute première moto électrique produite en série. Cela confirme que la marque Bavarois élargira bientôt ses gammes de véhicules électriques de petite capacité pour une beauté zéro émission plus importante.

BMW a joué un rôle de premier plan dans le mouvement des deux-roues électriques. Il a produit le scooter C Evolution pendant près d’une décennie et est désormais remplacé par le CE 04. Cependant, malgré de nombreux concepts, ce constructeur n’a pas encore produit de motos électriques pour accompagner son scooter à batterie. Il semble que cette situation va bientôt changer et que la première moto électrique BMW pourrait être une machine pour la ville. Celle-ci partagerait des pièces avec la CE 04, comme l’illustrent les esquisses techniques diffusées sur le Web.

BMW dessine sa première moto électrique

L’idée d’une moto électrique performante à grande autonomie peut sembler séduisante. En fait, il s’agit d’une sorte de Graal pour les constructeurs de motos, mais les exemples concrets sont extrêmement rares. Ce n’est pas un hasard si BMW a consacré ses dix premières années dans le secteur des deux-roues électriques aux scooters, et si ses concurrents ont largement suivi le mouvement. La prochaine étape logique consiste à utiliser une technologie et des performances similaires sur une moto, comme le montre le nouveau brevet déposé par BMW.

L’idée de BMW de proposer une moto électrique n’est pas née d’hier. En fait, cette marque Allemand envisage, depuis 2019 lors de la présentation du BMW Vision DC Roadster, de faire son entrée sur le marché des motos électriques. La DC 04 serait la première à voir le jour.

La DC 04 s’inspire de la BMW G310R et CE 04

La moto illustrée dans le brevet a manifestement des dimensions très proches de celles de la G310. Sa forme rappelle la G310R, mais avec une roue avant plus grande, semblable à celle de la G310GS.

Cependant, la caractéristique la plus frappante concerne la configuration qui semble « recycler » les composants du CE 04. En effet, tous les éléments relatifs au moteur électrique semblent avoir été empruntés au CE 04. Le moteur délivrerait donc 42 ch avec un couple de 62 Nm, suffisant pour compenser la masse supplémentaire de la propulsion électrique lors de l’accélération.

Rotation fondamentale du moteur de 90 degrés, grâce à laquelle l’arbre tourne désormais longitudinalement et non plus transversalement. Le moteur a également été incliné vers le haut à un angle d’environ 45 degrés. Le bloc-batterie a également été incliné, ce qui améliore grandement la maniabilité de la moto.

En réutilisant les composants de la CE 04, BMW devrait être en mesure de maintenir les coûts de production à un niveau bas. Cependant, une moto électrique sera toujours beaucoup plus chère qu’une moto à moteur à combustion interne.