Peugeot XP400 LIP : le maxi-scooter polyvalent pour la ville et les voyages

Qui a dit qu’un maxi-scooter ne pouvait pas allier l’audace à l’élégance ? Avec le Peugeot XP400 LIP, l’aventure urbaine et routière prend des airs de collectionneur. Ce deux-roues, fruit d’un partenariat inédit avec l’horloger franc-comtois LIP, ne se contente pas de franchir les frontières : il les sublime.

Polyvalent, robuste et habillé d’une livrée exclusive, il est conçu pour ceux qui voient le voyage comme un style, et la ville comme un terrain de jeu. Prêt à donner du relief à vos trajets ?

https://twitter.com/ilmessaggeroit/status/1985352083738964290

Quand la route rencontre le cadran : Peugeot et LIP signent un duo exclusif

Alors que le salon EICMA s’apprête à dévoiler les folles nouveautés de 2026, Peugeot Motocycles a choisi de jouer la carte de la surprise en dévoilant non pas une, mais deux éditions spéciales qui sentent bon le savoir-faire à la française. Après le Django x Manoush, qui apporte une touche de bohème chic à la ville, c’est au tour du robuste XP400 de passer à la caisse des collaborations. Et pour cet hommage à l’aventure, la marque au lion a frappé à la porte d’un voisin de prestige : le célèbre horloger franc-comtois LIP.

L’élégance aventureuse d’un maxi-scooter habillé de vert

On ne va plus dans les coloris standards, le XP400 LIP se pare d’une robe Forest Green, un vert profond et racé qui évoque autant les forêts du Massif Central que les contreforts de l’Himalaya. Ce n’est pas un hasard. Ce ton est directement inspiré de la montre éponyme qui accompagne le deux-roues. La selle, quant à elle, arbore un marron Sahara, créant un contraste chaleureux et sophistiqué. Le scooter est ainsi bien plus qu’un simple véhicule ; il devient un accessoire de mode, un statement élégant pour l’aventurier urbain.

Un équipement complet pour le voyageur distingué

Peugeot Motocycles n’a pas lésiné sur les détails pour faire de cette édition un objet de désir complet. Le XP400 LIP est livré avec un crash-bar, essentiel pour protéger la carrosserie en cas de mésaventure, et un top case Shad TR41, parfait pour y ranger son casque ou quelques provisions pour un week-end escapade. Cet équipement, à la fois pratique et esthétique, renforce le positionnement « adventure » du maxi-scooter sans jamais compromettre son allure soignée. Il est prêt à rouler, de la rue aux chemins de campagne.

La montre assortie : le petit plus qui fait l’exclusivité

Le véritable coup de génie de cette collaboration réside dans le détail qui tue : chaque exemplaire du scooter est livré avec une montre LIP Himalaya Squelette. Et pas n’importe laquelle ! Chaque montre et chaque scooter partagent le même numéro de série, gravé pour l’éternité. Ce geste transforme l’achat en l’acquisition d’un véritable collector. C’est une pièce unique qui unit sur le poignet et sur la route deux icônes du patrimoine industriel français. C’est l’assurance de ne croiser personne avec la même paire.

Une série ultra-limitée pour collectionneurs avertis

Avec seulement cinquante exemplaires disponibles, le XP400 LIP ne s’adressera pas à tout le monde. Cette rareté calculée en fait immédiatement un objet de convoitise pour les amateurs de belles mécaniques et de collaborations authentiques. Assemblé en France, ce scooter incarne la volonté de Peugeot de valoriser un savoir-faire local. La marque veut aussi proposer une alternative raffinée et distinctive dans le paysage des deux-roues. Le prix, encore tenu secret, ajoute au suspense et à l’attente.

Deux partenariats, une même stratégie : l’émotion avant tout

Avec le XP400 LIP et le Django Manoush, Peugeot Motocycles démontre une belle agilité. Loin de se contenter de lancer de nouveaux modèles, la marque mise sur des collaborations narratives qui racontent une histoire. Ici, c’est celle du temps, de la précision et de l’aventure, scellée par l’union de deux monuments industriels franc-comtois. Il ne s’agit plus seulement de se déplacer, mais d’incarner un style, de posséder un fragment d’histoire. Une belle manière de rouler, le poignet orné d’un peu de patrimoine.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn