Peugeot Pulsion Evo 125 : le scooter GT qui veut dépasser Yamaha

Le lion français rugit à nouveau ! Peugeot relance la bataille des scooters GT avec son nouveau Pulsion Evo 125, taillé pour rivaliser avec le Yamaha NMax.

Avec son autonomie record de 440 km et son réservoir de 11,1 litres, il promet de laisser la concurrence sur la réserve . Fabriqué dans le Doubs, ce scooter au design affûté et au tableau de bord LCD vise clairement la première place du podium. La guerre des GT est déclarée !

Peugeot Pulsion Evo 125 : le come-back du frenchy dans la cour des grands

Après une absence remarquée, le lion rugit à nouveau dans l’univers des scooters ! Peugeot Motocycles dégaine son nouveau Pulsion Evo 125, un bolide taillé pour reconquérir le segment très disputé des GT compacts. Conçu pour maîtriser autant les artères encombrées de la ville que les routes de périphérie, ce scooter français arrive avec l’ambition de bousculer les références. Parmi celles-ci, il y a le Yamaha NMax et le Honda PCX. Son premier terrain de présentation ? Le salon EICMA de Milan, où il compte bien faire tourner les têtes.

Un moteur rationné mais une autonomie record

Pour se conformer aux normes antipollution Euro5+, le Pulsion Evo a accepté un régime. Son monocylindre 125 cm³ affiche désormais 13,2 chevaux. C’est un léger sacrifice en puissance et en couple par rapport à ses ancêtres. Mais ce que le moteur perd en musculature, il le regagne en intelligence.

Peugeot promet des reprises franches et une vitesse de pointe de 115 km/h, idéale pour le trajet quotidien domicile-travail. Le véritable coup de maître ? Son réservier de 11,1 litres lui offre une autonomie phénoménale de 440 km, présentée comme la meilleure de sa catégorie.

Châssis et sécurité : la stabilité en ligne de mire

Peugeot n’a pas lésiné sur les équipements pour garantir une conduite sûre et agréable. La tenue de route repose sur une fourche avant de 37 mm et un double amortisseur à l’arrière. Ils sont conçus pour absorber les imperfections du bitume. La sécurité est renforcée par un système d’ABS combiné. Tandis que les grandes roues (14 pouces à l’avant, 13 à l’arrière) et les pneus larges de 120 mm assurent une adhérence optimale. C’est le cas que la chaussée soit sèche ou mouillée.

Modernité et habitabilité : les atouts cachés

L’habitacle fait sa petite révolution en troquant les compteurs à aiguilles pour un écran LCD monochrome intégral, plus moderne et lisible. Le véritable trésor se niche sous la selle. Avec 45 litres de volume, la capacité de rangement est présentée comme un record dans la catégorie. Elle est capable d’engloutir à la fois un casque intégral et un casque jet. Le design n’est pas en reste, arborant la signature lumineuse en « griffes » du lion, devenue l’emblème de la marque.

Fabriqué en France et bientôt sur les routes

Fidèle à ses racines, Peugeot assurera la conception et l’assemblage de son Pulsion Evo dans l’usine de Beaulieu-Mandeure, dans le Doubs. Il sera proposé en deux versions dès janvier 2026 : une version standard au look sportif et une version Urban, équipée de série d’un top-case, d’un dosseret et d’un pare-brise haut. Accompagné d’une garantie de 4 ans, le scooter sera disponible en noir, gris et bleu. Il ne reste plus qu’à découvrir son prix pour savoir s’il aura la griffe pour séduire.

