Skydance sauvera-t-elle Paramount Plus ? Les conséquences inattendues…

Après six mois de tractations avec plusieurs prétendants, Paramount Global semble enfin avoir trouvé un acquéreur. Selon trois sources proches du dossier, Skydance Media a conclu un accord préliminaire pour racheter le conglomérat de médias.

Paramount et Skydance ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Ils ont collaboré sur des films à succès comme « Top Gun: Maverick » et « Star Trek Into Darkness« . Cependant, avant de trop s'enthousiasmer pour cette fusion potentielle et ce qu'elle pourrait signifier pour le service de streaming de Paramount, il existe encore la possibilité que l'accord échoue.

Le Wall Street Journal a rapporté initialement que l'accord incluait une période de 45 jours pendant laquelle d'autres soumissionnaires peuvent encore faire des offres. C'est pourquoi des rapports récents, comme celui de CNBC, indiquent que des prétendants potentiels comme Warner Bros Discovery et NBCUniversal de Comcast sont de nouveau en lice.

Les négociations pour un éventuel Paramax Plus avaient échoué en février pour être reprises par Peacock. Ainsi, de nombreux candidats restent en course, les entreprises peuvent faire des offres alternatives jusqu'au 17 août, date à laquelle nous saurons probablement si l'accord avec Skydance se concrétisera.

Paramount Global abrite des studios emblématiques derrière des classiques comme Titanic, Indiana Jones et Le Parrain. Il possède également la chaîne CBS, des réseaux câblés comme MTV Entertainment et Nickelodeon et bien sûr son bras de streaming, qui inclut Paramount Plus et son service FAST Pluto TV.

En concluant un accord avec Skydance, Paramount mettrait la main sur ses projets télévisuels à succès, dont les séries Grace et Frankie, Reacher et Foundation. Skydance s'investit également dans le divertissement interactif, comme le contenu en réalité virtuelle.

Cette fusion pourrait-elle signifier une expansion du département d'animation de Paramount ? Marier les compétences des deux entreprises dans ce domaine serait un mouvement avantageux, mais rien n'est encore certain.

Des ventes potentielles d'actifs

Il est également possible que l'accord n'inclue pas tous les actifs actuels de Paramount Global. Un jour avant l'annonce de l'accord préliminaire entre Paramount et Skydance, Bloomberg a rapporté que les dirigeants de Paramount renouaient les discussions pour vendre les actifs de son réseau Black Entertainment Television (BET), qui inclut le service de streaming BET Plus.

Les implications pour les abonnés

Pour l'instant, rien n'est finalisé, donc il est encore temps de profiter des meilleurs films et séries sur Paramount Plus. En tant qu'entreprise médiatique plus jeune, Skydance pourrait-elle sauver l'ancienne société hollywoodienne Paramount par le chapeau de son fedora ? Ou sera-t-elle le navire tragique que nous avons vu dans Titanic ?

Les fans de Paramount Plus espèrent que cette fusion apportera plus de contenu et d'innovation. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer le futur de cette alliance potentielle. Paramount et Skydance, main dans la main, pourraient bien redéfinir le paysage du streaming.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn