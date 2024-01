Nouvelle mise à jour de NordPass : un scanner de violation de données optimisé

NordPass a publié une version améliorée de son scanner de violation de données afin de mieux protéger les utilisateurs contre le vol de données. Cette mise à jour ajoute des fonctionnalités clés pour une détection plus rapide des risques. Découvrez comment cette nouvelle fonctionnalité de NordPass vous protège à temps réel.

Le populaire gestionnaire de mots de passe NordPass continue d’innover pour la sécurité de ses utilisateurs. Sa dernière mise à jour du scanner de violation de données promet une protection accrue grâce à une surveillance étendue aux numéros de carte bancaire et à des alertes en temps réel. Avec cette nouvelle version, NordPass reste à l’avant-garde de la détection des cybermenaces. Zoom sur les évolutions apportées.

Tout savoir sur la nouvelle mise à jour de NordPass

La sécurité avant tout ! Avec sa dernière mise à jour, NordPass renforce son dispositif de protection contre le vol de données personnelles. Surveillance étendue, alertes instantanées, rapidité d’exécution : le nouveau scanner de violation de données fait peau neuve.

Surveillance étendue

La version améliorée du Data Breach Scanner de NordPass protège les données personnelles des utilisateurs contre les fuites et les violations.

Avec cette mise à jour, le scanner surveille non seulement les adresses e-mail, mais aussi les numéros de carte de crédit enregistrés dans le gestionnaire de mots de passe. Il compare ces informations aux bases de données de violation compilées à partir du dark web et envoie des alertes en temps réel si une correspondance est trouvée.

Réaction rapide aux menaces

Cette fonctionnalité étendue offre une protection accrue contre le vol d’identité et la fraude, deux risques croissants à l’ère du numérique. Les violations de données peuvent avoir des conséquences dévastatrices, comme le montrent des incidents récents chez Facebook, Marriott et Equifax.

Expérience utilisateur améliorée

Outre l’élargissement de la portée du scanner, NordPass a également amélioré ses performances technologiques. Le traitement est plus rapide, l’interface utilisateur plus conviviale et les alertes plus opportunes. Tout cela se traduit par une expérience utilisateur plus fluide.

Pourquoi choisir NordPass ?

Avec plus de 3,8 millions d’utilisateurs individuels et 4 400 entreprises clientes, NordPass est un leader du marché. Sa plateforme utilise un cryptage de pointe et une architecture zero-knowledge pour une sécurité maximale.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, cette mise à jour du scanner de violation de données rend NordPass encore plus attrayant. Surveillez vos données sensibles et réagissez rapidement aux menaces, le tout dans la simplicité d’une seule application fiable.

Essayez dès aujourd’hui la version améliorée de NordPass pour profiter d’une tranquillité d’esprit numérique accrue !