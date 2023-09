La moto électrique Maeving RM1 ressort dans une version ultra-puissante 

Si la seule chose qui vous a rebuté la moto électrique Maeving RM1 était sa modeste vitesse de pointe de 72 km/h, vous pourriez être intéressé par cette nouvelle version RM1S. Cette version dispose d’un nouveau moteur qui développe 14,1 ch contre seulement 5,9 ch dans le Maeving RM1.

En 2021, la start-up britannique Maeving a présenté une moto électrique sans chaîne de style rétro, propulsée par Bosch, conçue pour de courts trajets en ville. La société a maintenant lancé un modèle adapté aux autoroutes la moto électrique RM1S. Pour son deuxième modèle, l’entreprise se dirige vers l’autoroute avec un groupe motopropulseur de nouvelle génération. Ce dernier apporterait « deux fois la puissance de notre premier modèle » à la fête de la mobilité électrique.

Maeving RM1S : Une moto électrique plus rapide et plus puissante

Conservant les mêmes principes fondamentaux et le même langage de conception qui ont rendu le Maeving RM1 si populaire, ce nouveau modèle a plus de deux fois la puissance. Le moteur de moyeu de 7 kW du RM1S culmine à 10,5 kW. Il permet d’atteindre une vitesse maximale de 104,6 km/h au lieu de 72 km/h. Ce qui en fait une machine beaucoup plus polyvalente qu’auparavant.

Qu’en est-il de la gamme de batterie RM1S ? Selon l’entreprise, sa future moto est proposée que dans une configuration à double batterie. De sorte que le boîtier inférieur a été repensé pour accueillir deux batteries de 2,7 kWh contenant des cellules LG 21700 jusqu’à 130 K% entre les recharges. Il faut 4 heures pour charger à vide sur une prise murale britannique. Mais, la moitié pour passer de 20 % à 80 % de sa capacité.

Moto électrique citadine au design rétro

Pesant 130 kg avec les batteries en place, la RM1S offre une expérience de conduite et des sensations identiques à celles de la machine d’origine. Elle conserve également la selle unique de style bobber et les grandes roues de 19 pouces, avec des freins liés (mais pas d’antiblocage). Cependant, en regardant de près, on remarque que les boîtiers centraux des batteries sont un peu plus grands. Par ailleurs, le frein avant se révèle plus robuste. Un disque de 300 mm serré par un étrier à trois pistons.

Le cadre en acier a été légèrement modifié, tout comme les suspensions avant non réglables et les suspensions arrière réglables en précontrainte. Le « réservoir » offre désormais un espace de stockage verrouillable de 10 litres. La Maeving RM1S est désormais disponible en précommande au prix de 7 495 €. Sa première livraison commencera au printemps 2024.