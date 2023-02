Cette moto électrique futuriste vous fera rêver 

Fruit du partenariat entre Zero SR-X, firme californienne, et Huge Design, la moto électrique du futuriste Zero SR-X a été inspirée de la SR/S. Il s’agit d’un projet pilote qui pourrait devenir bientôt une réalité.

En tant que précurseur des motos électriques, la marque Zero inspire souvent les designers. Si certains équipementiers commencent à personnaliser les motos électriques du constructeur, ce dernier s’y met également en présentant la version futuriste Zero SR-X. Cette réinterprétation plus sportive du modèle Zero SR/S a été imaginée par Huge Design.

La moto électrique futuriste de Zero

Zéro Motorcycles présente son nouveau prototype SR-X, le tout dernier né issu du projet « DESIGN THE FUTURE ». Rappelons que ce programme rassemble des ingénieurs et des designers talentueux pour collaborer avec Zero Motorcycles. Ces derniers ont pour mission de faire évoluer la technologie des motos électriques.

La SR-X, cette moto électrique futuriste profite d’un design épuré agrémenté de détails esthétiques ultra pointus. En effet, Bill Webb, le dirigeant de HUGE Design, a expliqué qu’avec ce modèle, l’entreprise tente de concevoir une sous-catégorie de motos électriques performantes. Elle se trouve entre une version de piste et Streetfighter, avec un carénage permettant de conserver les performances aérodynamiques et l’esprit nu du roadster ».

Une conception futuriste

Pour cette version, la bulle laisse place à un saute-vent discret et son feu de signalisation s’affine. Désormais, le guidon se positionne en dessous de la fourche en T, l’ensemble de cette moto penche en avant afin d’adopter une allure un peu plus agressive.

Par ailleurs, le carénage et le réservoir supérieur ont été moulés en une seule pièce. Ils offrent ainsi une fluidité particulière à l’ensemble. Quant à la selle et son arceau arrière, ils ont été révisés pour conférer un style café-racer monoplace.

Moto électrique futuriste et performante

La SR-X associe des mécanismes fonctionnels inédits aux proportions agressives qui caractérisent les motos de course. Pour sa moto futuriste, Huge Design et Zero Motorcycles ont adopté le mécanisme de transmission SR/S et son moteur à aimant ZF 17.3. Notons que le ZF 17.3 fournit 54 ch en continu pour une puissance maximale de 110 ch. Il délivre également 190 Nm de couple.

En plus d’une vitesse de 200 km/h environ, l’accélération qui permet de passer de 0 à 100 km/h au bout de 3 s se révèle intéressante. Cette motorisation est alimentée par une batterie d’une capacité de 17,3 kWh. Cette dernière s’équipe d’un chargeur 6,6 kW permettant de recharger à 95% la batterie en 2 heures.

Pour l’instant, nous ne savons pas si la moto électrique futuriste de Zéro sera fabriquée en série. Dans ce cas, elle pourra paraître aussi folle que son design.