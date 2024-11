Garmin vs Coros, quelles nouvelles caractéristiques les distingue ?

Les marques Garmin vs Coros sont souvent considérées comme les références en matière de montres GPS de course à pied. Ces deux marques ont des gammes diversifiées de montres connectées adaptées aux sports de plein air.

Leurs produits répondent à des besoins variés. Cela va de la remise en forme quotidienne à la pratique plus aisée de disciplines spécialisées. Mais les deux marques présentent des caractéristiques distinctes.

Garmin vs Coros : exæquo dans le domaine des montres haut de gamme

Sur le terrain des montres multisports haut de gamme, la Garmin Fenix 8 est sans doute l’une des plus complètes. Elle offre une multitude d’outils pour le suivi de la performance, de la récupération, de la navigation et de la santé. Son prix élevé, mais elle a un large éventail de fonctionnalités.

En comparaison, la Coros Vertix 2 offre également un ensemble complet de fonctions. Elle est vraiment faite pour les athlètes avancés. Elle se distingue par son autonomie exceptionnelle. Elle offre jusqu’à 60 jours en mode smartwatch et 140 heures en mode GPS. C’est un atout majeur pour les sports d’endurance.

Garmin a de meilleurs capteurs comparé à Coros

La précision des capteurs cardiaques est un autre domaine où Garmin excelle. C’est notamment le cas avec le HRM-Pro Plus, un moniteur de fréquence cardiaque qui fournit des données détaillées sur la course y compris l’oscillation verticale et le temps de contact au sol.

Coros, pour sa part, propose un moniteur cardiaque qui se porte sur le bras. Il offre plus de confort et une compatibilité universelle avec les appareils Bluetooth.

Les montres Garmin, pour tout le monde

Les montres Garmin sont adaptées à un large éventail d’activités. Elles se concentrent sur le suivi global de la santé (sommeil, cycles menstruels, forme physique). Elles conviennent aux sportifs amateurs qui cherchent une montre multifonctionnelle.

Garmin propose des montres comme la Forerunner 965, avec un écran AMOLED, des fonctions de paiement sans contact, des cartes hors ligne et un suivi détaillé de la course. Bien qu’elle ne soit pas aussi granulaire que les montres Coros, elle offre un excellent rapport qualité/prix pour les coureurs qui recherchent une expérience complète avec des fonctionnalités intelligentes.

Coros, la marque des grands athlètes

Coros s’adresse principalement aux athlètes de haut niveau. Elles sont pour ceux qui souhaitent perfectionner leurs performances grâce à des mesures plus fines et spécialisées.

Des modèles comme la Pace 3 peuvent suivre les données d’une course précise et détaillée. Cela va au-delà des mesures classiques en intégrant des données comme la puissance de course, la forme, et l’équilibre entre les jambes. C’est une montre plus ciblée, idéale pour ceux qui cherchent à optimiser leur entraînement, mais avec moins de fonctionnalités connectées comparée à la Garmin.

Garmin bat Coros en termes de bracelets

Enfin, au niveau des accessoires, Garmin propose une large gamme de bracelets en divers matériaux comme le silicone, le nylon ou le métal, permettant une personnalisation poussée. Coros, bien que proposant moins de choix en termes de couleurs et matériaux (principalement nylon et silicone), garantit cependant un confort optimal avec des bracelets bien conçus.

En résumé, le choix entre Garmin vs Coros dépendra principalement des priorités de l’utilisateur. Garmin pour une montre polyvalente et riche en fonctionnalités intelligentes. Et Coros pour un suivi plus précis et technique, particulièrement adapté aux athlètes de haut niveau et aux passionnés d’endurance.

