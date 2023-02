Découvrez la meilleure moto électrique selon les Trophées de la moto

Au cours de la remise des Trophées de la moto 2023 ayant eu lieu le 1er février, la moto électrique BMW CE-04 figure parmi les succès commerciaux. En fait, elle a été primée au titre du meilleur 2 roues électrique de 2022.

Les Trophées de la Moto est un événement mis en place par les Editions Larivière récompensant les différents acteurs du secteur des deux-roues électriques. Il prime les principales innovations de l’année écoulée, les équipements du motard, la personnalité et autres mentions. Pour 2022, on compte 11 Trophées de la moto dont 9 ont été décernés par les lecteurs, et 2 autres par des jury professionnels.

La BMW CE-04 remporte le trophée de la moto électrique

L’arrivée de la BMW CE-04 a bouleversé le secteur des motos électriques. En effet, le groupe automobile allemand a réussi son pari de conquérir le marché français et surtout les Parisiens après la sortie de son premier scooter C-Evolution. En effet, la BMW CE-04 a enregistré un total de 2 429 immatriculations en 2022, alors que la marque allemande en attendait 1 200 voire 1 700 exemplaires.

Visiblement, le public était prêt à accueillir un deux-roues électrique de luxe. De plus, l’arrivée des parkings payants destinés aux deux-roues à moteur thermique dans la capitale y a également contribué. En prévision de 2023, BMW souhaite sans aucun doute consolider son chiffre d’affaires. Lors de cette 3e édition des Trophées de la moto, la BMW CE-04 a gagné contre la Super Soco TC Wanderer et la Zero Motorcycles FXE 7.2

D’ailleurs, il est tout à fait naturel que BMW ait été récompensé pour avoir osé produire une moto électrique aussi spectaculaire. La CE 04 n’a pas seulement un look incroyable, elle fonctionne et offre une véritable concurrence au moteur à combustion.

Un chef-d’œuvre tant sur le plan esthétique que fonctionnel

La BMW est plus amusante qu’un maxi-scooter traditionnel. Son design épuré lui permet de se déplacer en ville avec style. La BMW CE 04 se révèle aussi pratique et utilisable qu’elle est élégante.

En fait, la CE-04 résulte du partage de la technologie et du savoir-faire entre différentes plateformes BMW. Elle adopte des versions modifiées et plus petites des cellules de batterie de voiture utilisées dans la gamme iX. Ce qui garantit la fiabilité et la sécurité. Il faut quatre heures et 20 minutes pour la charger à 100 % sur une prise standard. Ou 1 heure et 40 minutes avec un chargeur rapide en option.

Ce véhicule est étonnamment rapide, bien que son accélération rapide et sa conduite agressive réduisent l’autonomie annoncée de 130 km. La puissance maximale avoisine les 42 ch à 4 900 tr/min, avec une vitesse de pointe annoncée de 120 km/h. Le passage de 0 à 31 mph se fait en 2,6 secondes. Tandisque, le passage de 0 à 60 mph en 9,1 secondes.

En ce qui concerne la fabrication, rien d’étonnant à ce qu’elle ait remporté le prix de la moto électrique ? En fait, la majorité des avis exprimés par les propriétaires de ce modèle ne sont que des éloges. Et avec une moyenne de cinq étoiles pour la fiabilité.