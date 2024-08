Le vélotourisme en plein essor, une manne pour les territoires !

Le secteur du tourisme en France ne connaît pas la crise et la pratique du cyclisme y est pour quelque chose. Les territoires de l'hexagone sont grandement visités grâce au vélotourisme, ce qui fait leur essor.

Cela fait non seulement le bonheur des professionnels vendant des vélos électriques. Mais cela permet également aux collectivités françaises de rentabiliser leurs investissements. Voici de quoi il retourne.

Vacances et petite reine généreraient des milliards d'euros

Il est devenu plus ludique de visiter la France en bicyclette. Mais pour ne pas se fatiguer, de nombreuses personnes amatrices de vélotourisme louent ces véhicules, ce qui fait l'essor de nombreux acteurs.

Le secteur de la mobilité se développe donc sans faire de jaloux. Par exemple, il s'avère que les vacances en petite reine engendreraient 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Parmi ceux-ci, selon le ministère de l'économie, 9 millions de séjours cyclistes sont enregistrés chaque année. Ce qui signifie que le tourisme à vélo génère une sacrée manne pour les territoires de France.

En plus des étrangers qui viennent en France, près d'un tiers des locaux déclarent enfourcher un vélo électrique lors de leurs congés. Certes, ces chiffres comprennent les personnes qui font une excursion de quelques heures à la pratique du cyclotourisme durant plusieurs jours. Mais ils démontrent que cette activité fait tourner l'économie des régions.

Un essor du vélotourisme qui date de quelques années

Entre 2015 et 2022, le pays a notamment enregistré deux fois plus de passages sur la Loire à vélo. Selon les chiffres recueillis, la France a connu une hausse de fréquentation de 150 % en cinq ans.

Les principaux circuits passent par Lyon et Avignon, mais il y a aussi la Vélodyssée ou la Via Rhôna que les cyclistes aiment faire. Et de nombreux amoureux de deux-roues aiment aussi aller sur le littoral Atlantique.

Une manne pour les professionnels du voyage

Depuis la fin du Covid, les français et les étrangers qui visitent la France aiment profiter des grands espaces et des paysages de l'hexagone. Cela n'échappe évidemment pas aux opérateurs touristiques qui n'hésitent pas à créer des offres sur mesure. Proposant ainsi aux usagers de partir découvrir les territoires français à vélo, l'essor du vélotourisme a de l'avenir.

Qu'il s'agisse de vacances moins coûteuses ou non, la question n'est pas là. Ce qui compte, c'est de rouler, car tel est le principe de ses sorties organisées. Les campings, les gîtes, les restaurants ou les hôtels ouverts sur la route sont autant de points d'arrêts qui enchantent les participants à cette activité.

Cela fait donc vivre plusieurs corps de métier. Ce sont surtout les acteurs de l'hôtellerie restauration qui en ressentent les retombées. Mais les guides à vélo et leurs loueurs sont aussi concernés.

Les investissements des collectivités rentabilisés

Le circuit dénommé la Vélo Francette qui fait 630 kilomètres permet à trois régions et sept départements de se développer. Ce voyage à faire entre Ouistreham et La Rochelle est très populaire.

L'investissement public concernant l'essor du vélotourisme en France est donc très rentable puisqu'il estimé à 57 millions d'euros en onze ans. L'année dernière, les collectivités impliquées ont eu des retombées touristiques d'une valeur de 23 millions d'euros, soit 34 000 € au kilomètre. C'est une réelle réussite pour les territoires français.

