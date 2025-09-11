Pourquoi payer plus ? Le vélo électrique EVERCROSS EK31 est chez Décathlon à moins de 800€

Et si le fait de se déplacer en électrique ne coûtait pas un petit pactole ? Decathlon défie les prix avec l’EVERCROSS EK31, un vélo tout-terrain électrique qui débarque à moins de 800€ !

Finis les renoncements, place aux sentiers sans se ruiner. Prêt à avaler les kilomètres avec un large sourire… et un portefeuille toujours bien garni ? L’accessibilité a trouvé son nouveau champion.

Découvrez l’EK31 : Le vélo électrique qui révolutionne vos trajets urbains

Lancez-vous dans l’aventure électrique avec l’EK31, le vélo nouvelle génération qui marie performance, design et intelligence. Que vous soyez un citadin pressé ou un amateur de balades champêtres, ce deux-roues vous promet une expérience de conduite unique.

Avec une autonomie pouvant atteindre 90 km et un moteur de 250W, il avale les côtes et les kilomètres sans effort. Finis les retards au travail ou les balades écourtées par la fatigue : l’EK31 est votre partenaire de mobilité idéal.

Sécurité et confort : des trajets sereins quotidiennement

Votre sécurité n’est pas laissée au hasard. Freins à disque avant et arrière, fourche amortissante et pneus 28 pouces garantissent une stabilité parfaite sur tous les terrains. Même sous la pluie, sa protection IP54 assure une résistance aux intempéries.

Avec une charge maximale de 120 kg et un cadre en acier carbone léger, il s’adapte à tous les profils (de 1,60 m à 2,00 m). Le dos droit à 80° et la selle ergonomique rendent chaque trajet agréable, même sur de longues distances.

Quelle technologie connectée est intégrée dedans ?

L’EK31 intègre un écran LCD multifonction qui affiche vitesse, batterie et parcours en temps réel. Connecté à une appli dédiée, il vous permet d’analyser vos performances, de tracer vos itinéraires et même de personnaliser les niveaux d’assistance (10, 15 ou 25 km/h).

La batterie amovible 36V13Ah se recharge en 6-7 heures, et le moteur sans balais assure une conduite fluide et silencieuse. Vous maîtrisez chaque aspect de votre trajet, comme jamais auparavant.

Design et accessoires : prêt à rouler dès déballage

Disponible en plusieurs coloris élégants, l’EK31 allie esthétique moderne et robustesse. Livré avec une serrure, un gonfleur, un chargeur et un outil polyvalent 16-en-1, il est opérationnel immédiatement.

Son guidon connecté, ses garde-boues et sa béquille en font un vélo pratique au quotidien. Compatible avec les sièges bébé, il accompagne même les familles. À seulement 27,9 kg, il reste maniable et facile à ranger.

Conclusion : l’avenir de la mobilité verte est Ici

L’EK31 résume tout ce qu’on attend d’un vélo électrique : puissance, autonomie, sécurité et innovation. Parfait pour les trajets urbains ou les escapades week-end, il rend le cyclisme accessible et fun. À partir de 16 ans, ce vélo neuf et connecté est une invitation à repenser vos déplacements. Alors, prêt à pédaler vers l’avenir ?

